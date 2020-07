L’Assessore Rossella Lauro, con delega ai lavori pubblici, ha condiviso: “Questa mattina gli operai della Cpl Concordia proseguiranno il Lavoro di ripristino della pavimentazione in basolato in via V. Emanuele incrocio con via P. Umberto.

Dalle ore 6.00 verrà ripristinato il senso di marcia in via V. Emanuele da Piazza della Repubblica verso piazza dei Martiri.

Sarà interdetto il tratto di strada davanti la farmacia di San Leonardo.

La linea bus C2 non garantirà il percorso completo.”