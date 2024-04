Giusy Ferreri in concerto venerdí 26 aprile ai Maronti

Tutto pronto per il via, ufficiale, della grande stagione dei concerti live sull’isola d’Ischia.

Venerdì 26 aprile l’appuntamento è a due passi dal mare, a Barano, precisamente nel piazzale dei Maroni con una delle voci più particolari della musica italiana: Giusy Ferreri.

Una lunga serata all’insegna della buona musica e della simpatia con uno degli artisti più ascoltati di sempre sia in radio che sulle piattaforme streaming e che riscuote grandissimo successo in ogni suo concerto in luoghi bellissimo della penisola italiana.

La celebre interprete di brani che sono entrati nella storia della musica italiana (e non solo) incanterà tutti con uno show particolare il 26 aprile in una delle piazze più belle, tra stelle e mare.

Un appuntamento da non perdere molto atteso dai fan che non vedono l’ora di riconquistare la piazza per vivere insieme le emozioni di un concerto che si preannuncia essere tra i più belli di sempre, sulle note di alcuni dei suoi successi come “Volevo te”, “Amore e Capoeira”, “Shimmy Shimmy” e “Non ti scordar mai di me”.

Energia allo stato puro che segna l’inizio dei concerti in piazza che rendono unica l’offerta turistica e ricreativa della nostra isola.

La grande musica, infatti, continuerà ad essere protagonista anche il 27 aprile, ma in una delle piazze più in alto dell’isola, quella di San Leonardo a Panza. Qui, in una serata all’insegna dei prodotti tipici ischitani quali fave, ventresca e buon vino, a rendere indimenticabile l’evento sarà l’esibizione dei Matia Bazar! Le note di alcune delle hit più belle, come “Ti sento”, “Vacanze romane”, “Solo tu”, “Per un’ora d’amore” e “C’é tutto un mondo intorno” riecheggeranno in piazza, trasformandola in uan grande pista da ballo. Musica e divertimento per una serata che vedrà protagonisti veri e propri miti della musica italiana, ricreando atmosfere uniche e tutte da vivere.

A concludere il lungo ponte di primavera, vi sarà, poi, il concerto di Enzo Gragnaniello in Piazza Marina a Casamicciola Terme. Un concerto dalle sonorità ricercate e dalla grande intensità per un cantautore italiano tra i più amati di sempre, legato a doppio filo alla nostra isola di cui ama la storia e le sue mille sfumature, che ritroviamo anche in alcune sue composizioni.

Tre grandi eventi di ampio respiro, che inaugurano la lunga serie di appuntamenti musicali che ci accompagneranno in questa primavera fino a condurci in una calda estate le cui sorprese sono ancora tutte da scoprire!

Pronti per un lungo weekend “a tutta musica”? Appuntamento venerdì ai Maroni con la bravissima Giusy Ferreri!