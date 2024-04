Ischia, c’è chi non vuole la ricostruzione. Arrivati al “ricatto” per sbloccare

I dati che vengono fuori dall’ultima ordinanza del Commissario Legnini ci raccontano il vero volto, brutto, della nostra isola dopo le catastrofi naturali. Dopo il terremoto del 2017 e dopo la frana del 2022.

1294 edifici potenzialmente ristrutturabili, 60 richieste di delocalizzazione e 143 progetti presentati. E’ questa la cifra aggiornata. E’ questo il punto dal quale si deve partire per comprendere che c’è qualcosa che non va. E, non abbiamo paura a metterlo nero su bianco, tutto questo è dovuto, in particolar modo, alla gestione dei tecnici locali e, non ci nascondiamo, anche dalle loro interessenze con la classe politica che, con i tecnici, vanno a braccetto (finanche in banca a controllare i bonifici).

Questa situazione di stanca persiste da tempo. La denunciava Grimaldi. Gli faceva eco il buon Schilardi, continua a gridarla Legnini. Quando si dice a Casamicicola non si è fatto nulla, beh, bisogna considerare questi dati. Quando vediamo, ancora, montagne di ferro che sostengono edifici pericolanti, beh, è questo che dovremmo leggere scritto tra un pilastro e l’altro.

La storia, amara, di questa isola. Un’altra nostra faccia.

Secondo Legnini, dal 2017 ad oggi sono state presentati complessivamente 106 progetti, su oltre mille edifici da ricostruire, dei quali 85 sono stati accolti con la concessione del contributo, 19 sono in istruttoria presso i tecnici o i comuni, mentre solo 2 sono stati respinti. Nel 2023, inoltre, i progetti presentati, condoni a parte che pure vanno a rilento, sono stati 37.

La storia della ricostruzione privata, stando all’ultima ordinanza del commissario ci racconta di 1294 edifici divisi in quattro ambiti.

E vale la pena rileggerli per capire anche dove è possibile partire e dove, invece, c’è ancora bisogno di stare fermi.

01 Ambito “Verde. Attuazione diretta degli interventi, dove si può partire senza condizioni ulteriori. Non bisogna aspettare nè il Pai nè il Piano della ricostruzione. Tale area comprende 578 edifici.

02 Ambito Arancione. Attuazione solo dopo approvazione dei progetti di mitigazione e di contrasto del rischio idrogeologico. Si può fare la ristrutturazione edilizia, i tecnici possono progettare e presentare a domanda di contributo, anche nella forma semplificata, ma il relativo decreto di concessione del contributo potrà essere emanato solo dopo l’approvazione dei relativi progetti pubblici di messa in sicurezza del territorio da parte della struttura commissariale. Tale area comprende 193 edifici

03 Ambito Giallo. Attuazione sulla base delle previsioni delle norme di salvaguardia del piano stralcio del Pai e di quello definitivo che sarà adottato dall’Autorità di Bacino. Si possono quindi presentare i progetti nel rispetto delle prescrizioni contenute nella pianificazione dell’Autorità di Bacini. Tale area comprende 87 edifici.

04 Ambito Marrone. Attuazione degli interventi solo dopo l’approvazione del piano di ricostruzione della Regione Campania. Sono aggregati ed edifici localizzati in aree ad elevato rischio, oggetto di possibile delocalizzazione obbligatoria. L’area comprende 463 edifici.

Questa storia, però, ha i giorni contati. Almeno lo speriamo. Di questa storia stanca, però, è il caso di mettere in evidenza due date anche perché, rileggendo l’ordinanza numero 8, ci sembra di aver toccato il fondo. Ci sembra che, in qualche modo, stia finendo la zizzenella, ed è brutto dirlo così! Tuttavia, ci dobbiamo dire la verità. E ce lo dobbiamo dire non tanto in riferimento ai cittadini coinvolti, bensì al compito “istituzionale” al quale sono venuti meno i tecnici di quest’ultimi.

Ma l’aspetto più grave che emerge dall’ordinanza di Legnini è quella contenuta, appunto, negli articoli che regolano i prossimi passi. Degli articoli che disegnano un brutto scenario locale.

Non la faremo troppo lunga, tuttavia, ci limitiamo a commentare le previsioni a cui dovranno rispondere i cittadini “Beneficiari di CAS” che dovranno darsi una smossa entro il 31 luglio e per i proprietari di prime abitazioni che non beneficiano del CAS che hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre.

Scadenze valide anche per i famosi “condomini”. Ovvero qui complessi di edifici che devono essere valutati in maniera unitaria anche se riferiti a proprietari diversi.

Legnini ha disposto che “I termini indicati sono validi per coloro che hanno o avranno definito le sanatorie edilizie. Per i proprietari di edifici con condono pendente, bisognerà ugualmente presentare la domanda entro i termini indicati ma in forma semplificata. Una volta definita l’istanza di condono, i cittadini hanno l’obbligo di completare la domanda semplificata con tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali entro 90 giorni. Per gli edifici identificati con il colore arancione, i termini per la presentazione del progetto e della domanda di contributo sono fissati in 90 giorni che decorrono dall’approvazione del progetto di mitigazione del rischio. Per tutti gli altri non sono ancora stati fissati i termini in attesa dell’approvazione del Piano della Ricostruzione.

Ed è così vero che i cittadini sono ostaggio dei tecnici che leggere il resto dell’ordinanza fa un “figuraccia”.

“Il mancato rispetto dei termini comporta la sopensione del Cas e prevede, altresì, per tutti i soggetti che non hanno alcun impedimento alla presentazione della domanda, l’intervento sostitutivo del Commissario. Al cittadino sarà, presentata una terna di professionisti fra i quali potrà scegliere il tecnico al quale affidare la progettazione della ricostruzione dell’edificio danneggiato. A tal fine è stato raggiunto un accordo con gli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei geologi della Provincia di Napoli, per mettere a punto una convenzione che definirà le modalità di selezione dei professionisti disponibili ad assumere incarichi da parte dei cittadini.”

L’altro aspetto che merita una riflessione, soprattutto se consideriamo la natura degli isolani, la propensione alla “causa possessoria” o alla lite con il vicinato è quello che prevede l’istituzione dei “I consorzi obbligatori”

Legnini specifica che “Sono individuate dal Commissario le Unità Minime di Intervento così come trasmesse dalla Regione Campania e, conseguentemente, si prevede la disciplina e i relativi termini per la costituzione dei consorzi obbligatori. La costituzione è obbligatoria in presenza di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione degli edifici che compongono l’aggregato, e comunque in tutti i casi in cui le norme tecniche lo impongano per motivi correlati alla sicurezza sismica dell’edificio. La costituzione avviene con la partecipazione dei proprietari che rappresentino superfici utili superiori al 50% di quelle complessive dell’aggregato. Entro 60 giorni dal provvedimento con il quale il Commissario straordinario identifica gli aggregati per cui è necessario provvedere ad una progettazione unitaria, i proprietari degli edifici devono procedere alla costituzione del consorzio obbligatorio per la presentazione di un’unica domanda di contributo. La domanda deve essere poi presentata entro i successivi 90 giorni dalla costituzione del consorzio. Il mancato rispetto dei termini comporta l’avvio dell’azione sostitutiva da parte del Commissario straordinario. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini, il Commissario invita i soggetti legittimati a costituirsi nel consorzio obbligatorio. In caso di inadempienza, il Commissario procede d’ufficio alla sua costituzione e alla nomina del presidente”

Una serie di previsioni che fotografano lo stato di salute della nostra comunità. Una comunità che, è evidente, non ha tratto nessun insegnamento dalle tragedie che gli sono capitate e che, forse, solo ora che è stato minacciata la “tasca”, forse, proverà a darsi una raddrizzata.

Ma questa è una colpa prettamente politica. E’ una situazione che punta il dito diritto verso quanti hanno il compito istituzionale di rappresentare le istanze della comunità e, in un paese che non si piega su se stesso, magari, anche di indirizzare le scelte che compiono i cittadini.

Ma non c’è nessuna traccia di tutto questo. Non c’è nessun vero interesse superiore da perseguire. Sono troppi i casi che meriterebbero di essere raccontati, sono troppe le forzature e le strutture che non si riescono a sopportare, sono troppe le ingerenze che lo stesso Legnini, è evidente, non riesce a sterilizzare e che, nella sua gestione (anche) politica della Struttura Commissariale, usando un verbo un po’ forzato, agevola.

La questione “ricostruzione in ostaggio” non è solo un titolo, non è solo uno slogan, non è solo una forzatura: è la reale dimostrazione che abbiamo perso tempo. E lo abbiamo perso come paese.

Sono tanti gli alibi che possiamo accampare, sono state tante le strade disegnate e che non abbiamo percorso, e spesso, neanche per colpa nostra ma perché abbiamo un territorio affidato ad una confusione istituzionale che solo il nostro paese può vantare nel mondo. Abbiamo tutti i rischi possibili, abbiamo tutte le norme impossibili, abbiamo una giustizia bifronte che cammina in due direzioni, quella penale e quella amministrativa. Ci siamo scritti leggi sbagliate (e il famoso articolo 25 grida ancora vendetta!), siamo stati esposti al pubblico ludibrio in più occasioni per il vizio del mattone e, senza paura a dircelo, non riusciamo, da soli, a venirne fuori. Ci salveremo perché a qualcuno verrà tolto il CAS? Speriamo di no, sarebbe la sconfitta più amara da sopportare.