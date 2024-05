EVI-NEIDE NEL MARE INQUINATO DI SANT’ANGELO. Confusione sovrana in Via Leonardo Mazzella

La pantomima dell’EVI diventa sempre più grande ed evidente. Una sorta di confusione sovrana che espone la ditta di cui i sindaci sono i proprietari che continua a procurare danni di immagine e di credibilità sia alla stessa istituzione, sia al ruolo e al comportamento che portano avanti i primi cittadini. Una confusione negli atti ufficiali di questo sgangherato carrozzone pubblico, sempre di più in balia dei suoi dipendenti di piccolo grado o apicali che raggiunge picchi di incredulità collettiva difficile da immaginare.

Dire che si rimpiange Pierluca Ghirelli è, davvero, nulla di esagerato. Anzi è, forse, la più grande sconfitta che sindaci potessero mai subire per colpa dei loro dilettanti allo sbaraglio nominati, a poco più di 700 euro al mese, nel Consiglio di Amministrazione della SPA col potenziale più grande che abbiamo sull’isola.

Ma la speranza che presto venga tutto assorbito dalla nascente società mista decisa dall’ATO Napoli Nord dell’Ente Idrico Campano è un toccasana.

Ieri, nonostante la censura ripetuta ai danni de Il Dispari, l’EVI ha diffuso un comunicato stampa nel quale attesta che la condotta del depuratore di Sant’Angelo versa in una “una condizione di deterioramento e possono causare fenomeni di inquinamento marino”. Ma, tra poco, vedremo come la stessa dichiarazione sia smentita sia dalla pronuncia del TAR Campania, sia dalle motivazioni che hanno spinto l’EVI a ricorrere al tribunale.

LA PAZIENZA DI IRENE.

Da mesi, fin troppi, chi conosce Irene Iacono sa bene che l’unica preoccupazione per il Sindaco di Serrara Fontana sia la realizzazione dell’intervento. Una condizione, queste, che fa emergere l’essere mamma, moglie e donna del primo cittadino di Sant’Angelo che, con una pazienza raramente espressa dai “maschietti”, sta facendo finta di niente. Incassa e non reagisce, aspettando tempi migliori. Qualità rare.

IL COMUNICATO DELL’EVI

“Lunedì 6 maggio – scrivono dall’EVI nel comunicato inviato al Dispari dopo 3 ore rispetto agli altri – l’EVI spa aprirà ufficialmente il cantiere per i lavori di sostituzione di duecento metri, a partire dalla costa, della condotta fognaria sottomarina di S. Angelo, i quali si trovano in una condizione di deterioramento e possono causare fenomeni di inquinamento marino. L’intervento principale è stato affidato alla ditta di lavori subacquei “Nettuno”. Il dirigente dell’Area Tecnica dell’EVI spa, ing. Franco Trani, ha anche inviato via PEC al Comune di Serrara Fontana il cronoprogramma e tutta la documentazione tecnica collegata all’intervento, ricevendo in cambio dall’ente locale le necessarie autorizzazioni demaniali. Il cantiere sarà allestito, come detto, a partire da lunedì 6 maggio ed il nuovo tratto di condotta sarà posato, salvo imprevisti, entro il 14 giugno. “

Il comunicato, inoltre, chiarisce che “Secondo l’Ufficio Tecnico dell’EVI, la data di ultimazione dell’intervento potrebbe essere addirittura anticipata, se non si verificheranno eventi inattesi, specialmente relativi a possibili, avverse condizioni meteomarine. La condotta fognaria sottomarina è asservita all’impianto di pretrattamento fognario di S.Angelo, denominato “Sotto la Torre”; è complessivamente lunga oltre un chilometro, ha un diametro di 30 centimetri e recapita in mare alla profondità di 40 metri”.

Poi la perla del nominato da Gianluca Trani: “Per il presidente dell’EVI, dott. Mario Basentini, “stiamo dimostrando, al di là delle sterili polemiche, che si sta procedendo alacremente per attuare l’intervento ed in totale sintonia con l’amministrazione comunale di Serrara Fontana”, conclude il comunicato stampa non inviato al Dispari.

UNA CONDIZIONE DI DETERIORAMENTO E POSSONO CAUSARE FENOMENI DI INQUINAMENTO MARINO

Prima di proseguire nella lettura, vale la pena rileggere le parole con cui l’EVI ha definito il tratto di condotta su cui da lunedì prossimo si avvieranno i lavori: “una condizione di deterioramento e possono causare fenomeni di inquinamento marino”

Ora, però, è bene leggere anche le motivazioni che il TAR Campania ha espresso nell’accogliere il ricorso al TAR presentato contro il Comune di Serrara Fontana

Secondo il TAR Campania, infatti, “dall’esame del provvedimento non emerge, allo stato, la non integrità della condotta e l’indispensabilità di un intervento urgente ed indifferibile né un concreto pericolo per la salute pubblica, fondandosi l’avversata azione amministrativa su episodi verificatisi in passato ai quali, peraltro, la ricorrente espone di aver posto rimedio con interventi di riparazione”.

Ops, per il TAR non c’è una condizione di “deterioramento” e, siccome non gli è stato comunicato dall’EVI o dalla difesa dell’Ente perché non costituita dopo l’accordo raggiunto con i sindaci smentiti dai propri nominati nel CDA, nonostante il divieto di balneazione che il Sindaco ha dovuto emettere poche settimane fa.

Ma il TAR Campania ha aggiunto anche che “alla rappresentata situazione di pericolo di ulteriori rotture e conseguenti fuoriuscite di liquami pare possibile rimediare con strumenti ordinari, in particolare mediante l’attuazione del programma già elaborato dal Comune di Serrara Fontana – di cui è menzione nel provvedimento – avente ad oggetto “Lavori di completamento rete fognante – impianto di depurazione e condotta sottomarina in località S. Angelo”, che è al vaglio delle Autorità competenti”.

Peccato che la difesa non ha potuto replicare che l’intervento che il Comune avrebbe dovuto attuare, sarebbe dovuto essere effettuato dall’EVI.

Ma la parte che ci fa più ridere, in verità, è il contenuto del ricorso al TAR presentato dall’EVI. Una serie di passaggi che smentiscono, in pieno, il comunicato che abbiamo appena letto e, soprattutto, la realtà nota a tutti!

Secondo il ricorso dell’EVI, infatti “Nel caso di specie, il provvedimento non indica alcun danneggiamento improvviso della condotta. L’Ente non ha svolto alcun sopralluogo, né dal provvedimento si evincono atti di accertamento dai quali si deduca la non integrità della condotta e, pertanto, l’indispensabilità di un intervento urgente ed indifferibile da parte dell’EVI” e, ancora, “Il provvedimento, come si vedrà, è illegittimo sia perchè non sussistono affatto gli elementi della contingibilità e dell’urgenza legittimanti l’esercizio del potere extra ordinem, sia perché il temine “ad horas” imposto dal Comune è del tutto inadeguato rispetto all’intervento da eseguire. Trattasi, infatti, di un’opera complessa, ad oggetto la sostituzione di una condotta sottomarina di lunghezza pari a circa 200 metri. Peraltro, l’affidamento dei lavori è soggetto al rispetto delle procedure ordinarie previ ste dal Codice dei Contratti Pubblici, oltre all’impiego di ingenti risorse economiche. Sul punto, va rappresentato che l’EVI, in primo luogo, ha chiesto alla Regione Campania e al Comune di Serrara Fontana, di cofinanziare il 50% della spesa. Ottenuta tale rassicurazione, il CDA nella seduta del 29/02/2024 ha dato disposizioni agli uffici per la realizzazione dell’opera”. Cosa tra l’altro avvenuta per Serrara Fontana e non per Forio, perché, evidentemente, la paura delle reazioni di Stani Verde ha fatto cambiare idea al CdA…

Ma è sempre l’EVI che l’11 marzo 2024, quasi un mese fa, aveva chiarito al Tribunale che “Ne consegue, nel caso di specie, l’insussistenza dei caratteri della “imprevedibilità”, della “eccezionalità” e della “urgenza” comportanti l’impossibilità di provvedere nei modi e nei termini “ordinari”, legittimanti l’esercizio di tale potere straordinario. Mancano, inoltre, i presupposti del pericolo imminente per la pubblica incolumità.”

E, ancora, che “L’intervento imposto, infatti, non riguarda la riparazione di un malfunzionamento della condotta, con conseguente dispersione in mare di agenti inquinanti. Peraltro, lo stesso provvedimento impugnato dà atto che la EVI, quando è stato necessario, è sempre intervenuta in modo celere onde tutelare la salubrità dell’ambiente e la salute pubblica. Nel caso di specie, il provvedimento non indica alcun danneggiamento improvviso della condotta. L’Ente non ha svolto alcun sopralluogo, né dal provvedimento si evincono atti di accertamento dai quali si deduca la non integrità della condotta e, pertanto, l’indispensabilità di un intervento urgente ed indifferibile da parte dell’EVI. Il deficit istruttorio, dunque, ha indotto la p.a. ad un utilizzo improprio dell’ordinanza contingibile e urgente. La carente istruttoria, già di per sé idonea a censurare il provvedimento impugnato, non può non riflettersi anche sulla motivazione del provvedimento stesso”.

Ultima perla: “Né la motivazione evidenzia la sussistenza di una condizione di pericolo effettivo, ovvero, di una situazione eccezionale e imprevedibile fonte di rischi imminenti per la salute o per l’incolumità pubblica, alla quale non sia, comunque, possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria”.

LA CONCLUSIONE

Dopo aver letto tutto questo, è bene rileggere cosa scrive il 3 maggio l’EVI: “l’EVI spa aprirà ufficialmente il cantiere per i lavori di sostituzione di duecento metri, a partire dalla costa, della condotta fognaria sottomarina di S. Angelo, i quali si trovano in una condizione di deterioramento e possono causare fenomeni di inquinamento marino.”

Capito? La condotta fognaria sottomarina di S. Angelo, si trova in una condizione di deterioramento che può causare fenomeni di inquinamento marino”. Chiamatele, se volete, confusioni…