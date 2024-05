Politica. Genny si mette tra Giorgia e Maria Grazia. La Di Scala rinuncia alla candidatura alle europee

Maria Grazia Di Scala ha ritirato la sua candidatura alle elezioni Europee con Fratelli d’Italia. Una notizia che arriva alla vigilia della presentazione delle liste e che, mostra, ancora una volta, come la classe dirigente del partito di “Giorgia” non riesca ad esprimere una classe dirigente territoriale al pari di quella che viene espressa dal Presidente del Consiglio.

Una sorta di duopolio che si auto distrugge e che resta il freno più grande all’azione del primo Presidente del Consiglio donna del nostro paese.

La candidatura di Maria Grazia Di Scala, è inutile dirlo, avrebbe avuto un impatto anche sulla politica locale se, il ministro Sangiuliano non avesse fatto saltare tutti gli accordi presi in terraferma da Michele Schiano e dagli altri maggiorenti del partito della Meloni.

La Di Scala aveva firmato la sua candidatura alle europee, sia per spirito di partito e di servizio, sia perché le era stato garantito che il suo nome sarebbe stato l’unico, riferito alle quote rosa, per la zona di Napoli e Provincia. Un accordo saltato nelle ultime ore con la candidatura della dottoressa Docimo, “imposta” dal ministro della Cultura.

“Avevo dato la mia disponibilità – ci ha detto Maria Grazia Di Scala – alla candidatura in una rosa di nomi di donne da candidare nella lista di FDI per le elezioni europee. Il partito ha ritenuto, nel rispetto degli equilibri territoriali, di candidare la dottoressa Raffaella Docimo, alla quale auguro un grande successo per lei e per il partito di Giorgia Meloni”. Una dichiarazione, questa della Di Scala che non rompe i rapporti con il partito e che continua ad essere la Coordinatrice Isolana di Fratelli d’Italia.

Il 30 aprile, con una nota al Dott. Antonio Iannone, coordinatore Regionale Campania Fratelli d’Italia, la Di Scala aveva comunicato che “con la presente rinuncia all’atto di accettazione della candidatura per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo che si terrà nei giorni 8 e 9 giugno 2024 nella lista del partito ‘Fratelli d’Italia’, e chiede la cancellazione del proprio nominativo dalla lista indicata”.

Una nota che poi è stata anche indirizzata all’Ufficio Elettorale della Corte di Appello di Napoli.

“La sottoscritta Avv. Maria Grazia Di Scala, residente in Casamicciola Terme, con la presente informa di aver comunicato al delegato della lista ‘Fratelli d’Italia” di aver ritirato la propria candidatura; invita codesta sezione elettorale a prendere atto della rinuncia all’atto di accettazione della candidatura per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo che si terrà nei giorni 8 e 9 giugno 2024 nella lista del partito ‘Fratelli d’Italia’, e chiede che codesto Spett.le Ufficio, nel caso che il proprio nominativo appaia nella lista predetta, proceda alla sua cancellazione dalla lista medesima, depennandolo dall’elenco”.

GIOSI SEMPRE PIU’ “LEADER” DI AZIONE

Nel frattempo, restando nell’ambito delle candidature stroncata per queste europee, da Caserta arriva una notizia che mostra quanto Giosi Ferrandino abbia sempre di più una posizione di leader nel partito di Carlo Calenda.

Il ruolo di Ferrandino viene criticato da Luigi Bosco, un “ex” candidato che non ha parole dolci nei confronti del sindaco di Casamicciola Terme.

“Un passo di lato…ma con il sorriso! Il veto pretestuoso, capriccioso ed immotivato di un autorevole candidato della lista di Azione al Sud Italia sta stroncando, in queste ore, l’entusiasmo che l’annuncio di ieri della mia candidatura alle elezioni europee di giugno ha coinvolto tanti di voi tra amici, simpatizzanti e dirigenti di partito. Sono del parere che gli avversari in politica si battono con i voti e non con i veti.

Dispiace avere a che fare con simili comportamenti, evidentemente il lavoro intenso di questi anni stava producendo i suoi frutti e stava insidiando in maniera determinante le aspettative elettorali di chi, in maniera sorniona, continua ad intendere il rapporto con l’elettorato come un appuntamento da coltivare solo ogni cinque anni, senza alcuna traccia di prospettiva e progettualità. Il nostro modo di intendere la politica è ben altro e lo continueremo a dimostrare da qui in futuro. Ringrazio tutti voi per la forza che mi avete dato nel costruire un progetto che, solo tre anni fa, poteva sembrare pura illusione e che, oggi, alla vigilia delle elezioni, ha assunto dimensioni di portata straripante. Il fatto di non aver voluto concorrere con noi è già una vittoria, la nostra vittoria. E di questo dobbiamo andarne fieri. Ringrazio il Segretario Nazionale, Sen. Carlo Calenda, per la fiducia che mi ha dato nel volermi in lista. Costruiremo assieme nuove forme di collaborazione e di impegno politico. A giugno avremmo scritto una bella pagina politica, ne sono convinto. L’ appuntamento è solo rimandato. Buona serata a tutti e buona campagna elettorale”

IL PD APRE CON L’ANNUNZIATA

Domenica 5 maggio dalle 11.30 presso la sala congressi “Aenaria” dell’Hotel Sorriso Thermae&Spa, a Forio, Lucia Annunziata, capolista PD circoscrizione Italia Meridionale, incontrerà iscritti, simpatizzanti e stampa per aprire la campagna elettorale del Partito Democratico sull’Isola d’Ischia. L’incontro, uno dei primi in provincia di Napoli, avrà come tema l’Europa della pace, dei diritti e della giustizia sociale, mettendo l’Isola, le sue difficoltà e le sue esigenze, al centro d’Europa.