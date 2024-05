«Street art Ischia, tanti modi di comunicare solo cose belle»: Angela Cimmino e Odilia Telese spiegano l’iniziativa

Con Angela Cimmino e Odilia Telese proviamo a raccontare “Street art Ischia”, l’iniziativa che sta movimentando i fine settimana del comune d’Ischia.

– Angela, come è nata l’idea e questo primo esperimento?

«L’idea è nata dalla voglia di fare che abbiamo, di organizzare eventi inerenti all’arte a 360 gradi e come palcoscenico, come teatro noi vogliamo che sia la strada, a cielo aperto. Una idea per movimentare le strade del centro di Ischia, dove noi comunque ci rechiamo ogni giorno perché qui lavoriamo. Il format non a caso è stato chiamato Street art”, perché non vogliamo escludere nessuno. Vogliamo che in questo contenitore che accompagnerà la nostra estate ischitana ci siano i bambini ad esprimersi, come ci saranno lo sport, la musica, che è il linguaggio universale che abbraccia tutti.

Con Odilia siamo veramente in sinergia, un contenitore esplosivo di idee e di positività e la nostra mission è quella di metterla in pratica coinvolgendo gli altri nostri colleghi, bar, ristoranti, attività che sono in zona. L’adesione è stata buona, forse proprio perché c’è voglia di rompere il silenzio, finora abbiamo offerto qualcosa di troppo soft. Perché il turismo è accoglienza, è benessere, è sorrisi e questo è il motivo della nostra iniziativa. Riuscire ad esprimere, a regalarci e a regalare agli ospiti che si troveranno a passeggiare nel centro di Ischia momenti di aria vacanziera.

La prima serata c’è stata sabato 27 aprile e abbiamo dovuto combattere con il meteo, perché le previsioni non erano tanto belle. Non sapevamo se saremmo riuscite a partire, ma ce l’abbiamo fatta, tanta evidentemente era la voglia e la nostra energia. Si tratta di un grande impegno, anche dal punto di vista proprio morale e veramente ci possiamo definire delle operatrici culturali che propongono cose belle. Il nostro hashtag, che ci accompagna da un po’ di tempo, è infatti solo cose belle. Ci auguriamo che vada ancora meglio sabato 4 maggio, ma siamo positive, perché già abbiamo registrato alcune adesioni, persone che sono venute nei nostri punti per offrirsi di partecipare all’iniziativa».

Con Odilia Telese continuiamo a raccontare questo “Street art Ischia”. Un titolo che ovviamente non è relativo solo a quello che si immagina, cioè all’arte di strada, bensì lo si applica pienamente mettendo la strada al centro. La prima edizione ha visto già diverse strade del Corso di Ischia impegnate con la presenza dei Personal.

Il 4 maggio si raddoppia, con eventi sia su via Edgardo Cortese che su tutto quello che è il Corso che porta dalla Piazzetta San Girolamo verso Piazza Croce. Odilia, quali saranno le attrazioni di questa seconda edizione di Street art?

«Il mio format è quello di coinvolgere soprattutto i giovani. Infatti sabato ci sarà una bella sorpresa con i “Piccoli musici polifonici” della Scuola Media Scotti diretti dal professore Giulio Scannapieco, che ci faranno l’onore di essere proprio qui in via Edgardo Cortese alle 21 e ci delizieranno con la loro musica. Ci sarà anche un’espressione artistica da parte di Angela Malfitano, architetto e artista.

Perché il messaggio che vogliamo comunicare è che deve esserci sicuramente la musica, ma anche tutte le forme di arte e questo appunto da via Edgardo Cortese alla Piazzetta San Girolamo, fino a Piazza Croce, e dove ci possono essere espressioni di ogni tipo anche da parte dei negozianti con idee alternative».