L’associazione “Amatori Calcio Procida” oltre confine

L’Associazione Amatori Calcio Procida nasce in effetti come gruppo spontaneo, con molta passione, alla fine degli anni ‘80, ma senza mai o quasi promuovere attività degna di tal nome che desse lustro al raggruppamento e ai suoi componenti. Solo di recente dà ufficialità alla propria attività, costituendosi in Associazione nel 2019. Da tempo coinvolge sull’isola di Procida decine di appassionati di calcio, ponendosi anche come esempio verso le più giovani generazioni, promuovendo la cultura sportiva e il sano agonismo. L’obiettivo che si è posto l’Associazione è quello di condividere i valori sportivi e i valori di amicizia attraverso l’attività calcistica, promuovendo anche delle attività benefiche a favore di due associazioni locali: “Tam Tam Brasile” e “Life is an open door Chiara Sardi”.

Dalla sua fondazione organizza incontri sportivi con altre realtà avente identiche finalità, portando in tal modo il nome di Procida in quasi tutta Italia. L’Associazione è conosciuta a Fiumicino (Rm), Foglianise (Be), Parma, Ravanusa (Ag), Poggiomarino (Na) Frattamaggiore (Na), e in ultimo a Mercogliano in provincia di Avellino. Quando fu costituita, i soci fondatori si prefissarono un obiettivo, giocare una partita all’estero e fare in modo che la nostra isola venisse sempre più identificata anche per i suddetti valori educativi e sociali. L’obiettivo era quello di andar a Barcellona e dopo 5 anni dalla costituzione, l’Associazione è riuscita a centrare l’obiettivo prefissato.

Nella week and del 26/29 aprile l’Associazione è stata ospite di una squadra di Barcellona, La “CF loriente Veterans B”. L’incontro si è tenuto domenica 28 aprile e al di là del risultato è stata una grande festa con la nascita di una nuova amicizia e la conoscenza di culture diverse. Prossimo appuntamento a Procida, con il quadrangolare “Amici Senza frontiere” il 22 Giugno presso il Campo Sportivo “Mario Spinetti”.