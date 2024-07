RAF e la macchina del tempo: quei fantastici anni 80 che innamorano Casamicciola

Elena Mazzella| In una sera di mezza estate, con la luna che fa capolino dal monte Epomeo, la splendida cornice di Casamicciola ha ospitato una delle star italiane più apprezzate nel panorama musicale internazionale: torna RAF dal vivo proprio laddove si esibì per la prima volta in concerto sull’isola. Ad attenderlo ansiosi, migliaia di spettatori che hanno colmato il piazzale De Felice e tantissimi diportisti accomodati sulle loro imbarcazioni ancorate nel portogià dalle prime luci della sera per vivere e rivivere classici senza tempo dell’artista originario di Margherita di Savoia, in Puglia, che proprio qui a Casamicciola era solito venire in vacanza.

E qui è ritornato, nella cittadina termale, affascinante più che mai preparata nel suo vestito naturale più bello, proponendo il suo repertorio artistico che racchiude una serie interminabile di successi interpretati ed arrangiati con maestria e padronanza creando una sintonia perfetta con il pubblico cresciuto con i suoi successi riallacciando così il filo dei ricordi e facendo scatenare tutti i presenti. Un viaggio temporale partito proprio da quegli anni ’80 di cui si (e ci) chiedeva cosa ne resterà. E la risposta è arrivata netta, decisa, imponendosi con forza: tanto amore, immensa bellezza e forti emozioni.

Partito a maggio con il SELF CONTROL 40th, prodotto da Friends & Partners, per una ricca stagione di concerti in tutta Italia per festeggiare il 40° anniversario di una delle hit più famose di sempre, che segna l’esordio di una carriera straordinaria e la storia della disco e pop music (Raf ha pubblicato 14 album in studio vendendo più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo), ha fatto tappa con successo al piazzale Anna De Felice.

Un brano che a sorpresa (perché neanche l’autore immaginava che un brano nato su un giro di accordi su chitarra rock potesse cambiargli la vita) divenne la hit dell’estate del 1984.

E, sorpresa ancor più grande, poteva durare il tempo di una stagione e invece diventò un cult, un pezzo che sembra scritto ai giorni nostri. Con una voce a tratti ruvida e a tratti dolce, accompagnata da chitarra rock e basso pulsante, Self Control si è imposta nel tempo arrivando sino ai giorni nostri più viva che mai dopo ben quarant’anni. Un successo inaspettato che ha stravolto la vita dell’artista causandogli “qualche” problema psicologico (come afferma in diverse occasioni) ma che è riuscito a superare.

E sulle note dell’ultimo brano di Raf, tra centinaia di lucine che sventolavano a ritmo di musica, ecco che arriva la degna conclusione di una serata che resterà impressa per molto tempo nella memoria dei presenti: lo show dei fuochi pirotecnici che ha illuminato di speranza il cielo sopra Casamicciola.

“Grazie a tutti quelli che vi hanno partecipato ed a quelli che hanno dato il loro contributo affinchè si realizzasse. Da domani Casamicciola torna a lavorare per rinascere, ripartire e tornare a risplendere con la certezza di essere più viva che mai” dichiara soddisfatta l’amministrazione comunale

Foto Orlando Faiola