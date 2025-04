Ischia si mobilita per la vita: una giornata dedicata alla donazione del sangue

“Chi dona il sangue salva tre vite”: con questo potente slogan torna a Ischia l’iniziativa promossa dall’associazione DonatoriNati – Polizia di Stato, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Commissariato di Polizia di Stato di Ischia. L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 aprile, dalle 08:00 alle 12:00, presso la sede del commissariato in Via delle Terme 80.

L’evento, inserito nella campagna primaverile intitolata “Rinascita”, mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue come atto di solidarietà e responsabilità civica. Come recita il motto della campagna, “Se doni sangue dai la possibilità di rifiorire”, un semplice gesto può davvero rappresentare una rinascita per chi si trova in una situazione di emergenza sanitaria.

Secondo quanto stabilito dalla Legge 219 del 21 ottobre 2005, chi dona il sangue ha diritto all’astensione dal lavoro per l’intera giornata. Si consiglia di presentarsi all’appuntamento dopo una leggera colazione (succhi di frutta, caffè, fette biscottate o qualche biscotto secco), evitando assolutamente il digiuno.

Oltre all’indiscusso valore umanitario del gesto, la donazione offre anche l’opportunità di monitorare il proprio stato di salute grazie agli esami ematici effettuati e inviati direttamente al donatore nel pieno rispetto della privacy.

Un’occasione quindi per fare del bene, ma anche per prendersi cura di sé stessi. L’evento è sostenuto da figure di riferimento sul territorio come l’Ispettore Maurizio Pinto (tel. 3286579689) e Ghezzi Riccardo (tel. 3313722947), contatti utili per chi desidera avere maggiori informazioni o confermare la propria presenza.

In un periodo storico in cui il bisogno di sangue nei centri trasfusionali è sempre elevato, Ischia risponde con generosità e senso di comunità. Un piccolo gesto per ognuno, un grande impatto per tutti.