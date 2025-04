“Se qualcuno ci vuole fuorigioco, ce lo dica prima”, Sanchez dopo il pari contro l’Afragolese

Termina 1-1 il match tra il Real Forio e la capolista Afragolese, un pareggio che lascia spazio a rimpianti ma anche a consapevolezze importanti. La squadra isolana gioca una gara coraggiosa, intensa e per lunghi tratti superiore, ma si vede negata la vittoria da episodi discussi e da un arbitraggio che lascia l’amaro in bocca. Mister Carlo Sanchez, a fine gara, commenta così la prestazione dei suoi ragazzi.

Contro la prima della classe arriva un pareggio, ma il Forio ha mostrato grande personalità. Alcune decisioni arbitrali, però, hanno fatto discutere.

«Sì, purtroppo è così. Forse è la terza o quarta volta che ci capita, ormai ho perso il conto. Ma va bene, accettiamo il risultato. Abbiamo fatto, secondo me, una prestazione importantissima contro una squadra fortissima, che merita di vincere il campionato. L’Afragolese ha qualità ed esperienza, quindi complimenti a loro. Ma resta il rammarico per una vittoria che ci avrebbe dato continuità, soprattutto qui in casa.»

Il primo tempo è stato dominato, l’Afragolese non si è quasi mai resa pericolosa. E in avanti avete creato diverse occasioni.

«È vero. Siamo partiti forte, con qualità e intensità. Avevamo avuto già grandi opportunità con Serena e Di Lorenzo. Poi nel secondo tempo hanno trovato il pareggio, dopo circa un quarto d’ora. Da lì la gara si è equilibrata, ma fino alla fine ci abbiamo creduto. Purtroppo è arrivata quella decisione all’ultimo minuto di recupero… però voglio solo dire che i ragazzi meritano solo applausi. La gente oggi ha apprezzato tantissimo.»

Il ritorno in campo di Castagna e la prestazione dei tre davanti hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. Anche dopo i cambi siete rimasti in partita.

«Assolutamente. Castagna ha dato tanto, ma tutti hanno fatto bene. Chi è uscito lo ha fatto per stanchezza, chi è entrato ha mantenuto il livello alto. È stata una partita importante sotto ogni punto di vista. Questo è un gruppo unito, che sta facendo un percorso straordinario.»

Sabato arriva un’altra sfida fondamentale a Frattamaggiore contro la Franzese. Un altro scontro da non sbagliare.

«Una vera finale. Dobbiamo portarla a casa. E lo dico con franchezza: se qualcuno non vuole il fuorigioco, che ce lo dica prima. Se invece si vuole che il Forio continui il suo cammino, basta non ostacolarci. Chiediamo solo correttezza e regolarità. Niente di più.»

Mister, le sue parole fanno intendere un certo malessere. Le situazioni dubbie, come il fuorigioco di Cassano, lasciano ancora interrogativi.

«Non cerco alibi, non l’ho mai fatto. Ma oggi ho visto cose che mi lasciano perplesso. Un assistente, in almeno tre o quattro occasioni, ha preso decisioni incomprensibili. Non voglio accusare nessuno, non è nel mio stile. Ma se mancano le competenze, forse è giusto che si arbitri altrove. Qui c’è una società seria, una tifoseria appassionata, e tanto lavoro dietro. Meritiamo rispetto.»

Alcune scelte sembrano ricorrere proprio quando ci sono arbitri da fuori regione.

«È una cosa che notiamo da tempo. Anche oggi, alcune decisioni sono state al limite dell’inverosimile. C’era un rigore netto per un fallo di mano, e quel fuorigioco fischiato è inspiegabile. Ma andiamo avanti. Dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti. Io non credo alla malafede, ma forse manca la qualità. E quando ti senti derubato di qualcosa che ti sei guadagnato sul campo, fa male.»

Come si riparte adesso?

«Con unità. Mancano tre partite, nove punti in palio. Dobbiamo crederci fino alla fine. Un grazie enorme a questi ragazzi, alla società, al presidente, ai direttori e a tutti i tifosi. Ce lo meritiamo. E dobbiamo dimostrarlo ancora una volta, già sabato.»