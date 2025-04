Operazione riscatto, pronta la serie tv verità su Peppino Di Capri e le origini ischitane

La recente proiezione di “Champagne” su Rai Uno, la fiction su Peppino Di Capri che non lasciato con l’amaro in bocca a molti ischitani, soprattutto a quelli che hanno vissuto il fantastico mito degli “Anni 60” o che, in qualche modo, hanno vivido il ricordo di quegli anni, ha una storia dietro che merita di essere raccontata.

Oltre alla rabbia di chi non ha ritrovato il fascino del “Rangio Fellone” e di quella che era la più bella Ischia della storia, c’è un prologo alla fiction che merita di essere raccontato. Nei mesi scorsi, quando fu annunciata la proiezione su Rai Uno presso la Sede Rai, venne fuori che la parte “ischitana” della nascita artistica di Peppino Di Capri fosse omessa dalla narrazione. Un torto per gli ischitani certamente ma che fu evidenziato da alcuni intenditori e dallo stesso Peppino Di Capri che, a differenza di Mina (come ci ha raccontato, tra l’altro, Giovanni Cervera nel suo approfondimento pubblicato domenica 28 nell’edizione de Il Dispari), non ha mai nascosto di essere “nato” artisticamente ad Ischia e che, tra l’altro, aveva anche raccontato diverse volte.

Un particolare che è stato oggetto di diversi ragionamenti e proposte progettuali tanto che la Film Commission della Regione Campania, con l’intervento di Michelangelo Messina direttore di Ischia Film Festival e la DMO del Comune di Ischia, ha previsto una nuova produzione tv. Sarà un racconto non solo di Peppino Di Capri ma che anche di Ugo Calise, altro grande protagonista di quella stagione. Un progetto che avrebbe già superato il parere positivo della Giunta Regionale e della Film Commission tanto da prevedere, per metà luglio (si prova anche a coinvolgere la Festa di Sant’Anna) le prime riprese. Il prodotto, che avrà anche una finalità promozionale dovrebbe essere una mini serie TV di sei puntate da destinare sia alla tv tradizionale sia al mercato piattaforme.

Sono pochi i dettagli diffusi. Se non è ancora chiaro a chi affidare la regia (sono diversi i nomi tra cui spicca sia quello di Marco D’Amore sia quello di Saverio Costanzo, già regista de L’Amica Geniale) di questo lavoro, tuttavia, sembra che lo script della serie tv dovrebbe prevedere una sorta di viaggio nel tempo tra presente e passato, tra il mito di un tempo e l’attualità.

Sempre che non ci siano contraccolpi, a Pasqua ci dovrebbe essere la presentazione del cast alla presenza del Presidente De Luca. Come si dice in questi casi “stay tuned”.