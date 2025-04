Forio, Nicola Regine direttore dei lavori per il parco al Casale

Con la nomina dell’arch. Nicola Regine a direttore dei lavori a Forio va a posto un altro tassello per la realizzazione del parco urbano al Casale. L’intervento ricompreso nel Piano allegato all’Ordinanza speciale n. 7/2023 di Legnini prevede in questa prima fase il “Recupero fanghi e realizzazione del parco urbano attrezzato e delle opere complementari” ed è finanziato dal commissario per oltre 2 milioni e 600mila euro.

La gara d’appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori era stata aggiudicata a gennaio scorso alla “Cadel” di Napoli per l’importo di 1.451.190,54 euro oltre Iva.

L’allora rup arch. Marco Raia aveva proceduto in via d’urgenza alla consegna del servizio di progettazione esecutiva alla ditta aggiudicataria. Il ruolo di rup è stato poi assunto dal responsabile del I Settore ing. Luca De Girolamo, stante il passaggio di Raia a tempo pieno alla Struttura commissariale.

Il progetto esecutivo è stato redatto in tempi celeri dall’arch. Alessio Abbondante e la Giunta lo ha già approvato in via tecnica ed economica. L’importo corrisponde al finanziamento commissariale, ovvero 2.619.266,62 euro.

Ora De Girolamo ha dovuto appunto procedere a nominare il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Una nomina interna, in quanto come detto la scelta è ricaduta sul responsabile del Settore VII arch. Nicola Regine.