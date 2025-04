Tra elicotteri e mezzi pesanti cambia il traffico a Ischia con i cantieri di Via Serbatoio, Sant’Alessandro e Via Iasolino

Ugo De Rosa

redazione@ildispari.it

@ildispari

Con tre ordinanze pubblicate in data 2 aprile 2025, il Comune di Ischia dà ufficialmente avvio a una nuova fase di interventi infrastrutturali e di messa in sicurezza in diverse zone strategiche del territorio. La cittadinanza è chiamata a fare i conti con modifiche temporanee alla viabilità, aree interdette e restrizioni alla sosta, il tutto nell’ottica di migliorare la qualità urbana e la sicurezza. Vediamo nel dettaglio i provvedimenti attuati.

Via Serbatoio, spazio al cantiere per il restauro del Borgo Campagnano

Con l’ordinanza n. 49, si istituisce dal 7 aprile un’area di cantiere in Via Serbatoio, nella zona del parcheggio lato sud-est. Il provvedimento risponde alla richiesta della ditta incaricata del restauro e della riqualificazione ambientale di Via Campagnano, nel cuore dello storico borgo. L’area, di circa 13×12 metri, sarà utilizzata per il deposito di materiali e attrezzature e sarà accessibile solo al personale autorizzato. Vietata la sosta ai veicoli non autorizzati: ogni trasgressione sarà punita con la rimozione forzata a carico del proprietario. La delimitazione dell’area sarà a carico della ditta, mentre il Comune provvederà a installare la segnaletica necessaria.

Un elicottero per Sant’Alessandro: chiusura del parcheggio in Via Baldassarre Cossa

L’ordinanza n. 48 riguarda invece un intervento straordinario in programma per il 4 aprile, nella località di Sant’Alessandro. Per consentire la messa in sicurezza del costone roccioso, ritenuto a rischio idrogeologico, sarà impiegato un elicottero per il trasporto dei materiali necessari. Il mezzo aereo atterrerà nel parcheggio di Via Baldassarre Cossa, che sarà interamente chiuso alla sosta dalle ore 6:00 alle 16:00. Anche in questo caso, è prevista la rimozione coatta dei veicoli non autorizzati.

Il parcheggio sarà delimitato e sorvegliato dalla ditta esecutrice dei lavori, che dovrà garantire anche il ripristino dell’area a interventi ultimati. Il provvedimento comporta anche la sospensione temporanea degli stalli a pagamento.

Senso unico e semafori per Via B. Cossa e Via Iasolino

L’ordinanza n. 50, infine, integra e modifica la precedente n. 47, concernente i lavori di manutenzione stradale in due delle arterie più trafficate del comune: Via Baldassarre Cossa e Via Iasolino. Dal 3 al 5 aprile sarà istituito un senso unico di marcia, in direzione della rotatoria SS. 270, nel tratto compreso tra Piazzale Trieste e la stessa rotatoria. Successivamente, dal 7 all’11 aprile, i lavori si sposteranno nel tratto di Via Iasolino tra l’incrocio con Via Quercia e Piazza Antica Reggia. Qui sarà attivato un senso unico alternato regolato da impianti semaforici. Prevista una deroga per gli autobus di linea, che potranno accedere alla zona in direzione Piazzale Trieste.

Le ordinanze, firmate dalla responsabile del servizio Chiara Romano, sono state pubblicate all’albo pretorio online del Comune di Ischia e sono vincolanti dal momento della loro entrata in vigore. La Polizia Locale è incaricata della loro esecuzione, in collaborazione con le Forze dell’Ordine e le aziende esecutrici. Residenti e visitatori sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare con anticipo i propri spostamenti.

Una settimana di disagi, certo, ma anche di lavori necessari per un’isola che guarda con attenzione al suo futuro.