Lacco Ameno e il ripascimento “magnatillo” che non convince tra “merda”, amici e opportunità

Solitamente un’operazione di ripascimento dovrebbe essere un’operazione che dovrebbe portare quel benessere diffuso ad una comunità. A Lacco Ameno, invece, anche questa “lodevole” iniziativa (finanziata dalla Città Metropolitana) diventa occasione di critica, dubbi e di favoritismi.

Ai cittadini di Lacco Ameno, quelli che vivono con il mare negli occhi (nel senso che sono nati affacciati su quel tratto di litorale) non sono sfuggiti alcuni particolari non secondari rispetto all’intera operazione.

Guardando il calendario e la tempestività degli interventi a qualche amico non è sfuggita una riflessione interessante. Sarà una casualità della politica e delle amicizie, ma ai lacchesi non è sfuggito il particolare che questa operazione ha preso il via proprio nei pressi delle concessioni demaniali più “care” al primo cittadino e alla giunta. Guarda caso – sottolineano gli amici – si doveva partire da quella zona del litorale dove il potere al comando ha diretti interessi. Una casualità? A Lacco Ameno queste cose sono la regola! Come dice il sindaco, infatti, “il voto è un sentimento”. Già, quel sentimento che ti fa mettere davanti i tuoi interessi a quelli dell’intero paese.

L’altra riflessione che non è sfuggita agli amici di Lacco Ameno sono le modalità di ripascimento. Qualcuno si è chiesto se sia normale che la “nuova” spiaggia di Lacco Ameno debba essere rinfoltita dalla sabbia che per anni ha fatto da fondale al porto. Qualcuno si chiede se quella sabbia sia pulita, se non ci siano residui che vengono dalla nautica che per anni è stata ormeggiata poco più avanti.

Sempre qualche amico, ma per questo basta una semplice lettura dei grandi “post” che arrivano dalla “casa municipale”, si chiede se la sabbia che ora viene sparata per aumentare lo spazio dove gli amici del sindaco metteranno sedie ed ombrelloni, non sia la stessa che ha accolto (come racconta la cronaca di questi mesi) tutta la “merda” sia delle condotte mal funzionati dell’EVI sia quella delle recenti “fuoriuscite” coreografiche che ha esposto Lacco Ameno al pubblico ludibrio.

LA NOTA DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Da lunedì 24 marzo sono iniziati i lavori di ripristino degli arenili sul lungomare di Lacco Ameno, intervento che proseguirà fino al 28 aprile 2025. L’operazione, affidata dal Comune alla società “Engineering Planning Construction S.r.l.”, prevede opere di sistemazione e riconfigurazione del litorale, con l’obiettivo di contrastare l’erosione e valorizzare l’area costiera in vista della stagione turistica.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, guidato dal Tenente di Vascello Antonio Magi, ha emesso un’ordinanza che interdice temporaneamente l’accesso a specifici specchi acquei antistanti il lungomare. In particolare, sarà vietata la navigazione, l’ormeggio, la sosta e qualsiasi attività subacquea o di superficie non autorizzata nelle aree di prelievo e deposito della sabbia.

Le attività saranno condotte con l’impiego delle unità navali “RENEE” e “VANIA”, operanti nel rispetto delle normative marittime vigenti e dotate di segnalamenti visivi per la sicurezza.

La ditta esecutrice, come previsto, dovrà rispettare stringenti misure di sicurezza ambientale e operativa, con obbligo di segnalazione tempestiva in caso di inquinamenti, ritrovamenti archeologici o situazioni di pericolo.