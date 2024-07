Ritiro e attesa sul girone, la nuova Ischia riparte. Di Meglio lascia l’isola, Lubrano a caccia di under

Ultime ore sull’isola, prima della parentesi sulla terraferma. L’Ischia Calcio si avvicina al ritorno in campo per dare il via alla preparazione estiva. La squadra di Enrico Buonocore, dopo un breve raduno, sarà di scena a Bastia Umbra, luogo del ritiro che accoglierà i gialloblù per oltre due settimane. Dal 28 luglio al 13 agosto la brigata lavorerà agli ordini del mister e del suo staff per ritrovare la condizione fisica ideale a circa un mese dal debutto ufficiale per la nuova stagione sportiva. Archiviati gli allenamenti in “trasferta”, il team effettuerà la seconda parte delle sedute ancora in esterna: l’Ischia, al termine della sosta di Ferragosto, sarà impegnata allo Stadio Comunale Giuseppe Piccolo di Cercola in vista della partita d’esordio prevista il prossimo 25 agosto e valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Buonocore incrocia le dita e spera in un ritiro diverso rispetto ad un anno fa, quando gli infortuni non concessero una continuità nella preparazione.

Anche i test avranno un valore importante per permettere alla squadra di riprendere il ritmo, in questa direzione si è espresso il Dipartimento Interregionale. La Lega Nazionale Dilettanti infatti ha reso noto che le eventuali richieste per l’autorizzazione di gare amichevoli pre campionato dovranno pervenire entro il 6 agosto 2024. Non saranno prese in considerazione richieste oltre tale termine. “Inoltre dalla stagione sportiva corrente non sarà possibile autorizzare allenamenti congiunti”, si legge dal breve comunicato. Dalla prossima settimana partirà anche il conto alla rovescia per quanto riguarda la composizione dei gironi.

La LND ufficializzerà i nove raggruppamenti e c’è attesa di conoscere il destino dell’Ischia. Gli incroci con le compagini sarde e laziali, il “rischio” del temibile ambiente pugliese e l’opportunità di trovare il gruppo calabro-siciliano. Non c’è una richiesta particolare da parte del club, ambizioso e deciso a misurarsi con qualsiasi avversario: qualche formazione campana avrebbe espresso una preferenza, altre eviterebbero il girone più difficile. Il gioco delle combinazioni muove lo scenario nazionale, i gialloblù dal canto loro si sono tirati fuori e attendono la decisione del Dipartimento Interregionale.

L’obiettivo degli isolani è continuare a lavorare su due strade, con il direttore sportivo Mario Lubrano sul mercato e con mister Buonocore sul terreno di gioco. Il dirigente procidano punta a completare l’organico in breve tempo, i tesserati a disposizione dello staff sono attualmente diciassette, con quattordici over (dieci conferme e quattro innesti, ndr) e tre under in rosa.

Il diesse rafforzerà l’ultima batteria citata, mancano infatti diverse pedine – considerata la regola dei tre giovanissimi da schierare in campo – e lo scacchiere sarà definito. Come accaduto nella passata stagione con Gemito e Vivace, tra i pali ci andrà un profilo under. Saranno almeno due invece i giocatori di movimento: ad oggi Buonocore può contare su Luca Quirino, Antonio Castagna (ingaggiato dal vicino Real Forio) e Raffaele Pengue (preso dal vivaio del Benevento). Per Alessandro Patalano e Matteo Arcamone si sono spalancate le porte della Lega Pro, con Triestina e Taranto che stanno valutando le qualità dei due ragazzi, reduci da un biennio fantastico con la maglia ischitana.

Giovanni Vito Ballirano ha sposato il progetto del Pompei, per Simone Di Meglio è arrivata la chiamata della Vibonese. Il classe 2004, autore di 2 gol in 27 partite con l’Ischia nell’ultima stagione, si prepara ad una nuova avventura alla corte di Facciolo, ex Cavese. Il ventenne, da qualche ora, è ufficialmente un calciatore rossoblù: proseguirà la sua carriera a Vibo Valentia. Dunque dopo appena dodici mesi si chiude il rapporto tra le parti. E ora il ds Lubrano va a caccia di altri talenti da regalare al suo allenatore.