Sogliuzzo e Aniceto regalano ai biancoverdi i tre punti più pesanti verso il “sogno”

FRATTESE – REAL FORIO 2-0

Eccellenza | Girone A | 31a giornata

Una prestazione di sofferenza, di carattere e di grande cuore. Oltre le assenze, oltre gli infortuni: il Real Forio vince sul campo della Frattese, conquista tre punti pesantissimi nella corsa verso i playoff e si gode la pausa con un successo importante in vista della volata finale. Contro l’insidia nerostellata, la squadra di Carlo Sanchez non fallisce l’esame e colleziona la diciannovesima vittoria nel girone: ora gli impegni contro Montecalcio e Sessana per chiudere la pratica e giocare le gare post-season.

L’allenatore biancoverde si affida a Mazzella tra i pali, con Cabrera e Velotti al centro della difesa. Aniceto e Pistola presidiano le corsie, Arrulo e Arcamone guidano il centrocampo assieme a Iaccarino. Di Lorenzo supporta la coppia Serrano-Acosta in attacco. Partenza sprint per gli isolani che sfiorano il vantaggio dopo circa trenta secondi di gioco: Di Lorenzo riceve da ottima posizione e calcia, ma la sfera tocca la parte superiore della traversa e si spegne sul fondo.

I padroni di casa si rendono pericolosi al 4’ sugli sviluppi di un corner, con Mazzella che deve neutralizzare in due tempi un traversone dalla sinistra. Nell’altra metà campo, due minuti più tardi, Arcamone si incarica della battuta di una punizione dalla zona laterale e mette a lato. Al 12’, sugli sviluppi di un angolo, Cabrera prova a impensierire la retroguardia, ma la palla termina fuori. Al quarto d’ora di gioco, a margine di una manovra avvolgente, Arcamone raccoglie in area e perde il tempo per la conclusione da due passi, consentendo alla difesa della Frattese di recuperare in extremis. Al 24’ il Real Forio riesce a trovare la via del gol con una giocata in acrobazia da parte di Acosta, ma il direttore di gara interviene e annulla per fuorigioco, su segnalazione dell’assistente. Poco prima della mezz’ora altra chance per gli ospiti con una girata aerea di Serrano, su un cross dalla bandierina: la deviazione dell’attaccante è di un soffio imprecisa.

Rischio per gli uomini di Sanchez su un calcio piazzato: l’indecisione di Mazzella in uscita permette a Frasca di impattare, ma non trovare lo specchio della porta. Assalto biancoverde nelle battute finali del primo tempo, ma il parziale non cambia. La gara dei foriani si complica nel recupero quando Arcamone, già ammonito, ferma una ripartenza e si becca il secondo giallo. Nonostante l’inferiorità numerica, i turchi restano in attacco nella ripresa e sfiorano il vantaggio con un tiro di Serrano di poco largo. Proteste degli isolani per un presunto contatto irregolare in area, ma l’arbitro lascia proseguire. I nerostellati ribaltano l’azione e Frasca va a un passo dal vantaggio con un’incornata alta. Sanchez inserisce Ballirano e Verde, poi c’è spazio anche per l’ingresso di Sogliuzzo al posto dell’infortunato Pistola. La Frattese cerca di sfruttare i calci piazzati per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Proprio sugli sviluppi di una punizione, Velotti resta giù per un colpo e viene costretto al cambio: il tecnico manda in campo Di Costanzo.

Al 69’, su una sponda al limite dell’area, Di Lorenzo viene chiuso da un intervento irregolare e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Sogliuzzo che, glaciale, gonfia la rete e sblocca il risultato. Al 76’ anche i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione rimediata da Marigliano, che interrompe un’iniziativa di Di Lorenzo. Il Real Forio non si accontenta e torna alla carica a dieci minuti dal novantesimo con una rasoiata di Sogliuzzo. Sanchez sceglie Pelliccia per il finale, ma i protagonisti sono Di Costanzo e Mazzella che salvano i compagni in due occasioni.

La Pietra, Ciccone e compagni ci provano con insistenza, ma i biancoverdi resistono all’assedio locale e attendono soltanto la conclusione. Allo scadere Pelliccia fa scattare un contropiede che si rivela letale: il trequartista pesca Aniceto, che si presenta davanti al portiere e non sbaglia: 0-2 e tre punti pesanti conquistati dal Real Forio al triplice fischio. Vittoria di platino per i turchi che restano aggrappati alla zona playoff e arrivano alla sosta con un risultato importantissimo.

Il tabellino

Frattese: Ionut, Rainone, Costanzo G. (73’ Pinto), Palumbo, Ciccone, Auriemma, Frasca, Costanzo F. (83’ La Pietra), Sannino, Somma (46’ Marigliano), Di Mauro (86’ Lagnena). A disposizione: Crispino, Pontillo, Violante, Scarano, Buglione. Allenatore: Iuliano

Real Forio 2014: Mazzella, Arrulo, Arcamone, Serrano (55’ Ballirano), Pistola (60’ Sogliuzzo), Velotti (66’ Di Costanzo), Iaccarino (55’ Verde), Aniceto, Cabrera, Di Lorenzo (83’ Pelliccia), Acosta. A disposizione: Santaniello, Iacono, Di Meglio, Cittadini. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Mattia Evangelista da Treviglio

Assistenti: Maffia e Di Domenico

Marcatori: 71’ rig. Sogliuzzo (RF), 94’ Aniceto (RF)

Ammoniti: Costanzo G., Marigliano, Rainone (F); Acosta, Aniceto, Arcamone, Velotti (RF)

Espulsi: 46’ pt Arcamone (RF) e 75’ Marigliano (F) per doppia ammonizione, Pontillo (F) e il dirigente Gentile (F) dalla panchina

Angoli 5 – 4

Rec. 1’ e 6’