Ischia celebra la Costituzione in vista del 25 Aprile: un incontro per i giovani sull’eredità della Liberazione

In vista del prossimo 25 Aprile, data simbolo della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) promuove un importante appuntamento rivolto alle nuove generazioni. Sabato 12 aprile 2025, alle ore 9.30, presso le Antiche Terme Comunali di Ischia, si terrà l’evento dal titolo “La vitalità della Costituzione”, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione.

L’iniziativa, che coinvolgerà gli studenti degli istituti superiori dell’isola, vedrà la partecipazione di Ciro Raia, presidente provinciale dell’ANPI, e della giornalista Lucia Annunziata, da sempre voce autorevole nel panorama del giornalismo italiano e attenta interprete delle dinamiche costituzionali e democratiche del nostro Paese.

Tra i papaveri rossi che decorano il manifesto, simbolo del sacrificio e della rinascita, si leva un messaggio chiaro: la Costituzione non è un documento statico del passato, ma una guida viva e attuale per le nuove generazioni. Un dialogo tra memoria storica e presente, in cui la voce dei partigiani si intreccia con le sfide di oggi, per costruire un futuro più consapevole e partecipato.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per riflettere insieme sul valore della democrazia e sull’attualità dei principi costituzionali, in un momento storico in cui la memoria rischia di sbiadire. Un impegno civile, culturale e formativo che l’ANPI rinnova con passione, coltivando il seme della libertà anche tra i banchi di scuola.