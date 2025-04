Al Liceo “G. Buchner” la XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) e ora Ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino, sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, coordinato da un ampio e rappresentativo Comitato Organizzativo, introdotto dal brano inedito “Me di terra” del cantautore fiorentino Francesco Rainero, quest’anno si celebrerà venerdì 04 aprile 2025, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in quasi 350 licei classici. Anche in questa edizione, per la terza volta, ai licei italiani si uniscono 17 licei stranieri: i Paesi coinvolti sono Croazia, Francia (Île de la Réunion), Grecia, Turchia, Norvegia, Romania e Serbia.

L’idea di partenza si è rivelata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola, la Notte Nazionale del Liceo Classico ha ormai definitivamente fatto breccia nell’opinione pubblica, contribuendo in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione dei media e della gente comune su questo percorso di studi che non trova eguali in nessun’altra parte del mondo.

Anche quest’anno, per l’undicesima volta, prenderà magicamente forma l’idea del prof. Rocco Schembra e, in contemporanea, in quelle sei ore straordinarie, i licei classici aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza e i giovani protagonisti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Chi durante quelle ore si recherà in uno di questi licei, potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e quant’altro la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto.

Anche per questa undicesima edizione è stato confermato il partenariato che RAI Cultura e RAI Scuola hanno voluto siglare con il Coordinamento della Notte Nazionale del Liceo Classico. Tale accordo permetterà una sponsorizzazione dell’evento a livello nazionale. Inoltre, grande novità di quest’anno, Poste Italiane ha deciso di dedicare un annullo filatelico all’evento, e tutti i licei aderenti potranno avere la loro cartolina personalizzata col nome del liceo. Un privilegio unico, da collezionisti, che introduce la Notte Nazionale del Liceo Classico nella storia italiana di cui resterà imperitura memoria.

La locandina dell’evento realizzata dalla prof.ssa Valeria Sanfilippo del liceo Spedalieri di Catania, interpreta il tema di quest’anno per la XI edizione della NNLC attraverso una sintesi visiva che rappresenta il viaggio umano per mare. Una grande figura femminile, l’anima del MareNostrum, domina la composizione, arricchita da altri elementi narrativi, formali e simbolici che evocano la complessità del rapporto tra l’uomo e il Mediterraneo, in un’idea di connessione e separazione, speranza e tragedia, sfide avventurose e possibilità di salvezza.

Come nelle precedenti edizioni, gli studenti di tutti i Licei Classici d’Italia e non si sono cimentati in un concorso, quest’anno consistito nella realizzazione di un Video Reel Instagram inedito. Il tema, in coerenza con quello nazionale, recava il titolo Nel mare della vita io sono così… Vincitrice di questa competizione nella sezione italiana la studentessa Martina Cioffi del Liceo Classico “A. Lombardi” di Airola (BN); in quella straniera la studentessa croata Gita Jurković del Gymnasium classicum Zagrabiense.

Un’altra competizione ancora, quest’anno per la seconda volta, ha riguardato tutti i licei, i quali sono stati invitati a inviare con anticipo il programma di massima della serata, perché si potesse eleggere la “Notte Nazionale del Liceo Classico dell’anno”. Tale premio, conferito sulla base di criteri quali il coinvolgimento di tutti gli studenti, inclusi quelli più svantaggiati, e ancora la capacità di promuovere l’evento al di fuori della scuola con l’ausilio dei mass media locali e di internet, nonché la creazione di un programma originale e in sintonia con i principi comuni, è stato riconosciuto al Liceo Classico “Elsa Morante” sito nel quartiere Scampia di Napoli. Ospite d’onore presso questo Liceo sarà il Coordinatore Nazionale prof. Rocco Schembra. Nell’ambito dello stesso concorso, una menzione di merito è stata assegnata al già premiato Liceo Classico “A. Lombardi” di Airola (BN), dove sabato 05/04/2025, all’indomani dell’evento, delegazioni di studenti provenienti da tutta la Campania e oltre, al fine di condividere sensazioni e dichiarazioni a caldo, si riuniranno presso l’aula magna, ancora alla presenza del Coordinatore Nazionale, prof. Rocco Schembra.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è più che una festa. È, innanzi tutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti. Tutti assieme, in una Italia, e non solo, finalmente unita nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana.

IL PROGRAMMA DEL LICEO BUCHNER

XI EDIZIONE: Tema: Il Mediterraneo

PIANO TERRA-MAIN STAGE

Aula magna: Ore 18:00-18:15 Proiezione del video con i saluti del Prof. Rocco Schembra, coordinatore nazionale dell’evento. A seguire: Ritrovo e accoglienza da parte degli organizzatori, saluti istituzionali della Dirigente Prof.ssa Assunta Barbieri, introduzione alla serata;

I SUONI DEL MARE, a cura della 3AM, ore 18:20 – 19:10 – 20:30 – 22:30 – 23:45 (con i proff. Enrica Di Martino e Gianfranco Riccio).

Aula 70 – 5AC: IL MEDITERRANEO: IL MARE NOSTRUM? ore 19:30 – 21:00 – 22:00 – 23:00 (a cura della prof.ssa Filomena Amalfitano).

PIANO RIALZATO

INGRESSO – 2AA – 2BA – 3AAF: VIAGGIO NELL’ANIMA DELLA TRADIZIONE AFRICANA mostra permanente (a cura delle prof.sse Giovanna Pane e Tecla Bianco)

CORRIDOIO – 1AA – 3AAF – 4AAF: IL MARE VISTO DA UN’ISOLA mostra permanente (a cura della prof.ssa Ornella Siciliano)

Aula 2 – 4AC: OMAGGIO A GIORGIO BUCHNER, ESPLORATORE DEL TEMPO installazione permanente (a cura dei proff. Francesco Castagna e Roberta Garbaccio)

Aula 5 – 3AC – 4AC: ΠΙΘΗΚΟUΣΣΑΙ, UN EMPORIO AL CENTRO DEL MEDITERRANEO: DAGLI SCAVI DI BUCHNER AD OGGI ore 18:40 – 19:45 – 21:40 – 22:40 (a cura del prof. Francesco Castagna)

Aula 7 – 2AC: ENEA, PRIMO PROFUGO DEL MEDITERRANEO ore 19:10 – 20:10 – 21:10 – 23:00 (a cura del prof. Giovanni Tarca)

Aula 4 AN – 4AAF BÁGNATI ore 19:00 – 20:10 – 21:20 – 22:20 (performance ideata dagli alunni a cura della prof.ssa Ornella Siciliano)

Aula 12 – 2BC: MITICO MARE: DIALOGHI DI DEI ED EROI IN RIVA AL MARE (a cura della prof.ssa Concetta Lauro) 19:00 – 20:20 – 21:45 – 22:45

Aula 16 – 4AAF e 4AAM: THE TEMPEST (dall’opera di Wiliam Shakespeare) ore 19:30 – 21:00 – 21:45 – 22:45 (a cura della prof.ssa Brigida Calise)

Aula 18 – PROGETTO PLATEA: IL SOGNO DEL MARINAIO ( F. PESSOA) 19:30 – 21:00 – 22:15

Aula 25 – 4BC: PROCESSO AL MEDITERRANEO ore 19:00 – 20:30 – 22: 00 – 23:00 (a cura del prof. Raffaele Filoso)

Aula 24 – 3CS-3DS: BREVIARIO ISCHITANO installazione permanente (a cura della prof.ssa Martina dell’Annunziata)

SECONDO PIANO

Spazio antistante aula 50 e 51 – 3BO: NAPOLETANO?…FIERO DI ESSERLO ore 19:20 – 20:30 – 21:20 – 22:50 (a cura dei proff. Pierpaolo Mandl e Giovanna Tessitore)