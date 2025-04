Casamicciola, annullata la concessione per la buvette dell’Istituto “E. Mattei”. La Città Metropolitana rivendica il “diritto”

L’idea di decidere tutto a Casamicciola genera mostri. Uno di questi è quello della bouvette del Mattei. Con determinazione dirigenziale n. 200 del 4 aprile 2025, il Comune di Casamicciola Terme ha annullato in autotutela la precedente determina n. 130 del 14 marzo scorso, che prevedeva l’affidamento in concessione di uno spazio per l’installazione di un punto di ristoro (buvette) presso l’immobile scolastico di via Principessa Margherita n. 25, sede dell’Istituto Tecnico “E. Mattei”.

L’annullamento si è reso necessario a seguito di una comunicazione ufficiale della Città Metropolitana di Napoli, con la quale è stato chiarito che la competenza in materia di concessione degli spazi per punti di ristoro rientra esclusivamente tra le prerogative dell’Ente metropolitano, mentre alle istituzioni scolastiche spetta la gestione del servizio di ristorazione in senso stretto. Da qui la necessità per l’Ente comunale di revocare l’affidamento già disposto in favore di un operatore economico locale, che si era aggiudicato la concessione tramite procedura sulla piattaforma ASMECOMM. L’importo previsto per il contratto, della durata di 36 mesi, era pari a 6.804 euro.

La decisione di revoca è stata motivata anche dall’esigenza di garantire il rispetto delle norme in materia di competenza amministrativa e di prevenzione di conflitti di interesse. Il Responsabile dell’Area Manutentiva e del Patrimonio, ingegner Gaetano Grasso, ha firmato l’atto, attestando contestualmente la regolarità tecnica e amministrativa del provvedimento.

La determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione.

La revoca non comporta alcun impegno di spesa per il Comune e interrompe, di fatto, l’intero iter dell’affidamento, in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli enti competenti.