Concorsi a Forio, 24 ammessi alla prova orale per operatori esperti

Si è ulteriormente sfoltito, dopo la prova scritta, il numero di candidati del concorso per tre operatori esperti da assumere al Comune di Forio a tempo pieno e indeterminato. La procedura concorsuale per titoli ed esami, così come le altre per i profili ad elevata qualificazione, è stata bandita per sopperire alla carenza di organico e in ossequio al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale approvato con delibera di Giunta del 23 aprile 2024

Inizialmente erano pervenute 216 istanze, poi ridotte a 209 in quanto 7 candidati non erano stati ammessi. Intanto il rup dott.ssa Gabriella Galasso, responsabile del Servizio Personale, aveva nominato la commissione giudicatrice, così composta: presidente dott. Francesco Schiano Di Coscia; componenti esperti arch. Federica Verde e geom. Dario Amoroso; segretario verbalizzante dott.ssa Marilena Cigliano; componente supplente dott.ssa Elisabetta Colella.

Successivamente sono stati nominati anche i componenti aggiuntivi, ovvero gli esperti in informatica e lingua inglese dottor Generoso Bianco e dottor Luciano Bazzicalupo. Sta di fatto che dopo la prova preselettiva sono stati ammessi alla prova scritta 30 candidati, più altri 7 aventi i requisiti previsti dalla legge n. 104/92. Già in 97 dunque non avevano superato la preselezione.

La prova scritta si è svolta il 2 aprile presso il Palazzetto dello Sport sito in via Casale e si sono presentati in 34 sui 37 previsti. Di questi, 10 non l’hanno superata, come risulta dai verbali della commissione.

Il rup Galasso ne ha preso atto e ha provveduto ad approvare la graduatoria dei soli 24 candidati ammessi a sostenere la prova orale, indicati come sempre con i soli codici, per rispetto della privacy.