Progetto Birra 2.0: l’Istituto Tecnico E. Mattei tra scienza e tradizione

L’apprendimento della chimica, disciplina tecnico-sperimentale per eccellenza, è il cuore pulsante di questa iniziativa, che pone una forte enfasi sull’apprendimento pratico e sull’uso frequente del laboratorio. Gli studenti non si limitano a partecipare passivamente, ma sono coinvolti in tutte le fasi della produzione, dalla preparazione delle materie prime alla fermentazione, fino alla valutazione finale del prodotto.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato, promuovere la formazione scientifica e tecnologica degli studenti, dall’altro, valorizzare le risorse naturali locali, attraverso l’utilizzo di prodotti locali come per esempio le bacche di mirto, del mosto e vinacce locali senza dimenticare le fonti naturali di acqua bevibili presenti sull’isola con caratteristiche chimico-fisiche uniche al mondo. La birra artigianale prodotta sarà di alta qualità, garantendo sicurezza alimentare e il rispetto delle normative, grazie a un rigoroso controllo microbiologico e alle scelte consapevoli in fase di produzione.

Il progetto mira a sviluppare in ciascun alunno competenze che vanno oltre il semplice apprendimento teorico. Tra gli obiettivi formativi, si segnala il potenziamento delle capacità di lavorare in gruppo, migliorando la comunicazione e la collaborazione, ma anche stimolando la creatività e l’autonomia operativa. L’esperienza laboratoriale consentirà agli studenti di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite.

Un’iniziativa che guarda al futuro

Il progetto “Birra 2.0” non si limita a fornire una preparazione tecnica avanzata, ma ha anche l’ambizione di creare un legame duraturo tra scuola, territorio e impresa. Gli studenti avranno l’opportunità di esplorare e valorizzare le tradizioni locali, creando un prodotto che può essere proposto come simbolo di qualità e innovazione per la nostra Isola. Questo progetto si concluderà nel mese di aprile con un evento di promozione del prodotto finale, diventando così anche un’opportunità di marketing territoriale, unendo il sapere scientifico con la cultura e le risorse del nostro territorio.

Il progetto si pone così come esempio di come l’innovazione e la tradizione possono incontrarsi, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e competenti, capaci di affrontare le sfide del futuro con professionalità e creatività.

Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale va al Dirigente ai docenti e ai collaboratori dell’IT Mattei coinvolti nel progetto, agli esperti esterni che hanno condiviso con gli studenti la loro esperienza e competenza, permettendo loro di confrontarsi con realtà professionali e applicare concretamente ciò che hanno imparato.

Infine, non possiamo dimenticare il supporto delle realtà locali, come l’azienda Tenuta del Cannavale- Barano, il gruppo folk la ‘Ndrezzata di Buonopane, le guide CAI ,che hanno contribuito con le loro risorse, competenze e conoscenze locali, a rendere il progetto ancora più radicato.

Questo progetto non sarebbe stato possibile senza l’impegno e la collaborazione di tutte queste persone, che hanno creduto e investito nella formazione pratica degli studenti, unendo sapere scientifico alle ricchezze del nostro territorio e alle tradizioni locali.