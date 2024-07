Basket. Vito Iacono: “Il Forio Basket riparte della Serie C. Ripescati dalla FIP, è ora di fare sul serio”

Il Forio Basket resta in Serie C. Fortunatamente è stato ripescato dopo un’annata abbastanza particolare, nonostante l’entusiasmo e l’impegno di Tonino Pone e dei suoi “terribili” ragazzi. Presidente Vito Iacono, però, quest’anno immagino che le prospettive saranno diverse.

Ovviamente abbiamo voluto resistere, come si dice in questi anni. Dopo l’esperienza della serie B con alcuni spazi limitati e anche qualche problema organizzativo per mantenere la categoria, abbiamo ritenuto fondamentale richiedere il ripescaggio per dare merito al sacrificio degli allenatori e degli atleti. Quest’anno l’idea è quella di ripartire dalla C, evitando in qualche modo di ingolfarci in questa “prima serie”, che corrisponde alla vecchia Serie D, dove ci saranno 32 squadre. L’organizzazione del girone C ci sembra più opportuna per tenere alta l’attenzione sul nostro movimento. L’idea è anche quella di avere una certa visibilità, attirare le giuste attenzioni dal punto di vista mediatico e anche di qualche giocatore importante.

Abbiamo appreso la notizia dell’ammissione al campionato nazionale, e quindi adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare per mettere in piedi un roster all’altezza, che sia di riferimento per l’intero movimento. Vogliamo far crescere i giovani che hanno già avuto in questi anni esperienze in serie B e poi in serie C, e cercare di essere attrattivi anche per tutte le altre energie positive dell’Isola d’Ischia dal punto di vista cestistico, anche per i nostri ragazzi che in questi anni hanno giocato in altre società. L’idea è quella, appunto, di lavorare sempre per fare meglio.

Tutto questo prevede due cose, la struttura e quindi il Palazzetto dello Sport e, ovviamente, anche un impegno economico non certamente non di secondo grado

Per quanto riguarda la struttura, il Forio ha saputo anche fare sacrifici, come andare a giocare fuori Ischia. Non voglio tornare a parlare di questo argomento, preferisco parlare di basket, di sport, di spogliatoio, di partite. Le altre questioni hanno altri luoghi dove ho anche delle responsabilità, ma non voglio essere strumentalizzato. L’impegno economico per la serie C, dopo la parentesi di serie B, ha suscitato l’interesse di alcuni gruppi imprenditoriali del territorio che hanno anche figli che giocano con noi. Si tratta di definire un budget sostenibile, investendo dal punto di vista tecnico.

Negli anni abbiamo vinto campionati, pur andando in trasferta con macchine malandate e indossando non proprio le migliori divise in questo sport che è anche immagine. Chiaramente si tratta di creare una rete di soggetti imprenditoriali che diano un contributo di qualità. Anche noi (intende Pietratorcia, ndr) continueremo a farlo, ma prima di quantificare il costo e gli obiettivi. Quest’anno l’obiettivo è quello di raggiungere una salvezza tranquilla in questa esperienza, tutto il resto sarà un surplus.