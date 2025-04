Procida, la pallavolo chiede certezze sul futuro: “Servono risposte concrete per il centro sportivo di Via Salette”

Un grido accorato, ma costruttivo, quello lanciato in questi giorni dall’associazione sportiva procidana che da anni anima la scena della pallavolo sull’isola. Dopo una stagione straordinaria, culminata con la promozione di ben due squadre in Serie D, i dirigenti e lo staff tecnico chiedono alle istituzioni locali tempistiche chiare e verificabili sulla conclusione dei lavori presso il centro polivalente di Via Salette, attualmente in fase di ristrutturazione.

Un’infrastruttura fondamentale per la sopravvivenza e la crescita dello sport isolano, che oggi più che mai rappresenta un punto di riferimento educativo e sociale per centinaia di giovani, bambini e famiglie. L’appello è stato formalizzato attraverso una lunga lettera inviata agli amministratori comunali, in cui si sottolinea la necessità urgente di avere una struttura adeguata per affrontare la prossima stagione sportiva.

L’associazione sportiva non nasconde l’orgoglio per i risultati raggiunti quest’anno: due squadre promosse in Serie D, ottimi piazzamenti nei campionati giovanili e una partecipazione sempre più ampia della comunità locale. “Questi traguardi non sono arrivati per caso”, spiegano i responsabili, “ma sono il frutto di anni di lavoro, di investimenti sulle competenze, sulla formazione tecnica e sulla crescita personale dei nostri atleti”.

Dietro agli applausi e alle medaglie, infatti, c’è un lavoro silenzioso ma costante, portato avanti da uno staff tecnico qualificato e da volontari appassionati. Ragazzi e ragazze che, pur tra mille difficoltà, si allenano con disciplina, togliendo tempo allo studio, al lavoro e alla famiglia per inseguire un sogno sportivo. “Abbiamo costruito qualcosa di importante – si legge nella lettera – e ora dobbiamo fare in modo che questo sogno possa continuare a vivere”.

Il problema, però, è che oggi manca una struttura sportiva in grado di ospitare l’attività agonistica e formativa nel rispetto delle normative federali. Il centro polivalente di Via Salette, individuato da tempo come sede ideale per la pallavolo procidana, è ancora in fase di ristrutturazione, e dalle istituzioni non sono arrivati aggiornamenti concreti sui tempi di ultimazione.

“Abbiamo bisogno di certezze – dicono i dirigenti – perché dobbiamo iscrivere le squadre, programmare gli allenamenti, onorare gli impegni presi con sponsor e famiglie. Non possiamo più attendere decisioni rinviate o vaghe promesse”.

Lo sport, spiegano, non può essere improvvisato. Ha bisogno di spazi, regole, sicurezza e continuità. E soprattutto ha bisogno di essere riconosciuto come bene comune, capace di formare cittadini prima ancora che atleti.

Il 13 marzo scorso, una delegazione dell’associazione è stata ricevuta alla Casa Comunale, dove l’Assessore Lauro e il Consigliere Sabia hanno fornito un aggiornamento sui lavori in corso. Un segnale positivo, ma che non basta: “Servono date, documenti e atti ufficiali”, ribadiscono. “A noi le difficoltà non spaventano, ma dobbiamo sapere con certezza cosa aspettarci”.

Per questo motivo, l’associazione ha offerto massima disponibilità alla collaborazione, mettendo a disposizione le proprie competenze per facilitare il dialogo con le federazioni, con tecnici accreditati e con i referenti degli enti sportivi. L’obiettivo è accelerare l’iter burocratico e far sì che la struttura possa essere pronta in tempo utile per l’inizio della prossima stagione.

Al di là degli aspetti sportivi, la lettera è anche un invito a riflettere sul ruolo sociale dello sport in una piccola realtà come Procida. “Non possiamo permettere che i nostri giovani debbano lasciare l’isola per allenarsi, o che i sacrifici fatti da tante famiglie vengano vanificati per mancanza di spazi”, si legge ancora nel documento. “Abbiamo il dovere, tutti insieme, di trasformare un sogno in una concreta opportunità per l’intera comunità”.

In un momento storico in cui spesso si parla di spopolamento, di emigrazione giovanile e di carenza di servizi, la pallavolo – e lo sport in generale – può rappresentare un presidio di speranza e appartenenza. Un modo per restare, crescere e costruire relazioni sane.

In conclusione, l’associazione chiede che vengano forniti tempi certi e risposte verificabili sulla fine dei lavori e sulla possibilità di utilizzare al più presto il centro sportivo di Via Salette. Non per capriccio, ma per responsabilità verso i propri tesserati, verso una comunità che ha creduto in questo progetto, e verso un’isola che merita di essere rappresentata con orgoglio nei campi di tutta la regione.

“Abbiamo fatto il nostro dovere, ora chiediamo che anche le istituzioni facciano la loro parte. I nostri ragazzi meritano di avere un luogo dove continuare a sognare, crescere e rappresentare con onore il nome di Procida”.