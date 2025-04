Forio, si riparano le buche stradali

Il Comune di Forio si è attivato per far riparare le immancabili, pericolose buche sulle strade che possono causare incidenti e cadute, con conseguenti citazioni per il risarcimento dei danni.

Come riporta in determina Il responsabile del IV Settore geom. Dario Amoroso, competente alla manutenzione di strade e piazze, è stato il comandante della Polizia Municipale ing. Giovangiuseppe Iacono a segnalare la necessità di tali interventi, comunicando «l’urgenza di provvedere alla messa in sicurezza in diverse parti del territorio, con il riempimento di buche stradali a mezzo di fornitura e posa di asfalto a freddo nel territorio comunale».

Il costo dei lavori è stato quantificato dal Settore competente in 9.399,04 euro oltre Iva e per l’affidamento Amoroso si è avvalso della trattativa diretta sul Mepa, contrattando con l’impresa locale “Edil Lavoro di Girolamo Di Meglio” (per la verità in determina viene riportato «EDILO LAVORO», ma si tratta del solito errore…).

L’affidamento è avvenuto per l’importo netto di 9.300 euro e la spesa complessiva impegnata per rendere sicure la strade foriane ammonta a 11.346 euro Iva inclusa.