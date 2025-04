Ancora Puglia. Per l’Ischia c’è l’impegno Gravina. Per la maglia, per il riscatto, per la classifica, per la salvezza!

Chiederò una reazione, perché partite come quella di domenica non ne voglio più vedere”. Diretto e senza troppi giri di parole, Antonio Foglia Manzillo ha tracciato la strada per la sua Ischia Calcio. La squadra deve dimenticare il brutto stop di Manfredonia ed è chiamata a ripartire. Sul percorso, però, c’è un’altra diretta concorrente per il mantenimento della categoria e i gialloblù non possono più sbagliare.

Gli isolani affrontano il Gravina allo Stadio Comunale “Stefano Vicino” e in palio ci sono punti importanti per l’obiettivo stagionale. Riscattare il ko del “Miramare” non è l’unica missione per Trofa e compagni, pronti a ipotecare il discorso salvezza con quattro giornate d’anticipo. Dall’altra parte c’è un avversario, quello pugliese guidato da Valeriano Loseto, che deve rifarsi dalla sconfitta di Francavilla in Sinni e che spera nel sorpasso in classifica.

Le due compagini sono infatti divise da due lunghezze e devono difendersi dal rientro delle inseguitrici, disposte a ridurre il gap per quanto riguarda la zona playout. “Abbiamo lavorato con maggiore intensità durante la settimana e anche da parte dei ragazzi c’è stata più attenzione. Chiaramente, la brutta figura è stata fatta e ha riguardato tutti. Sappiamo che non possiamo ripetere una prestazione del genere”, ha spiegato mister Foglia Manzillo nel corso della conferenza stampa che ha anticipato la partenza del gruppo verso la nuova trasferta in terra pugliese.

L’avversario

Per il Gravina non è un momento positivo. La squadra è reduce da una sconfitta (2-1 sul campo del Francavilla) e da tre gare senza vittoria: un solo punto conquistato nelle ultime uscite. La vittoria manca dallo scorso 2 marzo, in occasione del 2-0 rifilato al Nardò. Il percorso è stato altalenante e, nel girone di ritorno, sono arrivati appena dieci punti in dodici partite. Il tecnico isolano, però, non si fida e ha chiesto concentrazione ai suoi ragazzi: “È un avversario che si trova quasi nelle stesse condizioni del Manfredonia: deve salvarsi e ha bisogno di un successo. Ha organizzato l’ingresso unico con i biglietti a un euro per riempire lo stadio.

A fine campionato ogni società deve inventarsi qualcosa per portare punti a casa. Troveremo un altro ambiente caldo, però a noi interessa poco. Siamo scottati dalla brutta figura di domenica: non so come finirà la partita, ma faremo una gara come le sei precedenti. Su questo posso mettere la mano sul fuoco”. Il bilancio casalingo del Gravina dice sei vittorie, tre pareggi e sei sconfitte nelle quindici gare interne giocate, per una media punti di 1,40. Dodicesimi in classifica, con trentacinque gol segnati e quarantuno subiti, i pugliesi vanno a caccia del bottino pieno.

Dopo l’ultimo match, disputato e perso, Loseto ha fatto il punto: “Mi porto a casa la cattiveria agonistica mostrata nel primo tempo e la reazione avuta dopo il gol del 2-1, perché abbiamo giocato nella metà campo degli avversari, ma è mancata la fortuna in fase realizzativa. Sulla base di questo, i ragazzi devono prendere coscienza che ci sono dei momenti in cui ti gira un po’ storto. Non dobbiamo fare drammi, ma dobbiamo sapere che le partite diminuiscono e bisogna far punti già da domenica, con la partita contro l’Ischia”.

I precedenti

Quello che si disputerà allo Stadio “Stefano Vicino” (ritornato disponibile lo scorso 16 febbraio dopo i lavori di riqualificazione) è il secondo precedente in assoluto tra Gravina e Ischia. L’unico confronto tra le due realtà è datato 24 novembre 2024, quando al “Calise” di Forio i gialloblù, allora guidati da Simone Corino, si imposero in rimonta per 3-1. Pugliesi subito in gol con l’attaccante Stauciuc, immediato pareggio di Maiorano. All’inizio della ripresa, gol del sorpasso ad opera di Padulano, poi in pieno recupero Favetta sigillò i tre punti.

Verso la partita

Foglia Manzillo non potrà contare su Patalano, Onda e Bianchi. Rispetto all’ultima prestazione, dovrebbero esserci delle novità. Nel reparto arretrato rientra Chiariello ed Errico ha recuperato dall’infortunio: i due difensori, assieme a Pastore, si contendono le maglie nei ruoli di braccetti. Giuseppe Mattera, invece, si piazzerà davanti a Rizzuto. Dubbi dal centrocampo in poi: il tecnico può puntare sulla linea a quattro o su quella a cinque. Colella va verso la conferma a destra; sull’altra catena, invece, dovrebbe toccare ancora a D’Anna. In mediana ci sarà spazio per il tandem Giacomarro-Vrdoljak, da capire in quale modalità: se entrambi a schermare la difesa (in caso di 3-4-2-1) o l’uno da interno e l’altro da play (nel 3-5-2).

Nelle rotazioni potrebbe rivedersi Trofa nel ruolo di sottopunta, ma lo staff studia anche l’opzione Padulano. In attacco, dubbio tra Talamo e Piszczek in caso di impiego di un solo centravanti. A dirigere l’incontro sarà Guglielmo Noce della sezione di Genova, coadiuvato da Simone Colella di Imperia e Davide Botto di Genova.

La gara

Domenica 6 Aprile 2025 – ore 15.00

Stadio ‘S.Vicino’ – Gravina in Puglia

La terna arbitrale

Guglielmo Noce, Genova

assistenti

Simone Colella, Imperia;

Davide Botto, Genova

I convocati

Portieri: Gemito, Paduano, Rizzuto.

Difensori: Buono, Chiariello, Colella, Errico, Mattera Giuseppe, Pastore.

Centrocampisti: Arcamone, D’Anna, Desiato, Giacomarro, Mattera Giovanni, Mollo, Trofa, Vrdoljak.

Attaccanti: Bisogno, Castagna, Piszczek, Talamo.