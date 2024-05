Aspettando l’Ischia Film Festival: Celebrazione di Due Decadi di Cinema

Con l’arrivo imminente della ventiduesima edizione dell’Ischia Film Festival, che si terrà come consuetudine nei suggestivi scenari del Castello Aragonese di Ischia dal 29 giugno al 6 luglio 2024, si apre una straordinaria anticipazione per gli appassionati del cinema e per gli amanti delle bellezze dell’isola. Il 22 giugno, nel salone delle antiche terme comunali di Ischia, si inaugura la mostra “Ischia Film Festival, Vent’anni di Cinema tra: Premi Oscar, Mostre e Cineturismo”. Questo evento straordinario celebra il percorso di due decadi del festival del cinema di Ischia, offrendo un viaggio attraverso immagini di illustri ospiti cinematografici, tra cui ben 12 premi Oscar, premi e onorificenze ricevute, locandine e allestimenti delle edizioni passate del festival, tesi di laurea sul cineturismo e varie pubblicazioni.

Il salone delle Terme, risalente al 1845 e in passato frequentato persino da Re Ferdinando II durante le sue villeggiature nel vicino Casino Reale, è diventato un punto di riferimento per incontri culturali e una rinomata stazione termale. Oggi ospita uno spazio espositivo che, grazie alla collaborazione con il Municipio di Ischia e il sostegno tecnico dell’amministrazione comunale, accoglie questa straordinaria mostra. Il fondatore e direttore del festival, Michelangelo Messina, ha sottolineato l’importanza di condividere con il pubblico quanto realizzato nel corso di questi anni: “È importante, in un certo punto del percorso di un festival, condividere attraverso elementi tangibili quanto sia stato realizzato. Questa mostra non solo preserva la memoria storica del festival, ma vuole essere anche un ringraziamento a coloro che hanno sostenuto e apprezzato l’evento per tanti anni.”

Il sindaco Enzo Ferrandino ha dichiarato: “Siamo felici di poter ospitare presso il salone delle Terme questa mostra sul festival. È un’opportunità non solo per gli isolani, ma soprattutto per i turisti che scelgono Ischia per le loro vacanze. L’Ischia Film Festival si distingue nel panorama dei festival cinematografici internazionali, non solo per la bellezza dei luoghi, come il simbolo dell’isola, il Castello Aragonese, ma anche per l’eccezionale contributo culturale che porta con sé.”

La mostra sarà inaugurata il 22 giugno e rimarrà aperta con ingresso libero fino al 7 luglio, facendo parte degli eventi collaterali della ventiduesima edizione del festival.

L’Ischia Film Festival è sostenuto da: Direzione Generale Cinema, Regione Campania – Film Commission, BONACINA, BPER Banca e TRECCANI Esperienze.