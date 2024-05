Sfilaforio, che successo la seconda edizione! Il corteo con la Banda Musikkapelle Dolf Tirol

Un viaggio musicale tra due mondi diversi si è svolto questa mattina, domenica 19 maggio, nel cuore di Forio con la seconda edizione di SFILAFORIO organizzata dalla Banda Musicale Città di Forio. Molti i visitatori e gli abitanti che hanno apprezzato le armonie della banda musicale invitata, la “Musikkapelle Dorf Tirol” venuta per la prima volta a Ischia con i loro suggestivi costumi tradizionali tirolesi.

Un bel modo di mostrare come la musica possa unire culture diverse e anche valorizzare la nostra isola come meta turistica. A fare colpo sono state le ragazze in abiti tipici tirolesi, con delle borse a forma di piccole botticelle piene di grappa tirolese da regalare in questa giornata di festa.

Quando le note musicali risuonarono tra le case e le strade, toccano l’anima di chi le ascolta, bambini o anziani che siano. Questa è stata la magia della musica, che non conosce confini né limiti di età. Tutto questo si è vissuto, questa mattina, con lo spettacolo musicale unico, organizzato dalla Banda Città di Forio. Sotto lo sguardo severo del Torrione, illuminato dal sole che splendeva in piazza, le bande gemellate hanno incanto il pubblico con le loro melodie, portando allegria e buonumore ai residenti e ai turisti.

La banda ospite “Musikkapelle Dolf Tirol” (Trentino) si è unita alla formazione “Città Di Forio” e, insieme, hanno sfilato lungo il corso principale del paese offrendo un concerto, davvero, unico. Gli ospiti, approfittando della visita a Forio hanno avuto l’occasione per scoprire il Castello Aragonese, emblema dell’isola d’Ischia, e il centro storico di Napoli. Non poteva mancare alcuni momenti di condivisione tra i due gruppi e la location ideale è stata la Cantina Passariello.

Sfila Forio 2024 arricchisce il curriculum della Banda Città di Forio che, nella sua lunga storia, può contare diversi gemellaggi con varie località italiane come Legnano, Almenno San Salvatore in provincia di Bergamo, e Umbertide. Non sono mancati gli appuntamenti internazionali come il gemellaggio con la città di Tours nella Loira, che ha visto l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours sfilare per le vie di Sant’Angelo, Lacco Ameno e Forio in un festoso week end di maggio 2018. La visita fu ricambiata nel novembre 2019 con un applauditissimo concerto nella sala del municipio della città francese. La banda, inoltre, ha partecipato anche ai concorsi musicali di “Riva del Garda” e il ritrovo internazionale di “Malgrat de Mar” in Spagna.

Insomma, una lunga storia degli incontri, questa della Banda Città di Forio che, nel suo esibirsi per le vie dl mondo, ha conquistato nuovi amici alla nostra isola che, nel tempo, prima hanno scelto Ischia per fugaci vacanze e poi, colpiti dalla bellezza della nostra isola, sono diventati ospiti abituali.