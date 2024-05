Partecipa anche tu a Casamicciola Terme il 21 giugno alla Festa della Musica, festa di tutte le musiche…

Il 21 giugno del 1982, con l’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale. Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 700 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.

In particolare l’edizione 2024, l’anno del trentesimo anniversario della Festa, con il tema del “La prima orchestra siamo noi” sarà dedicato, oltre alla particolare attenzione e rispetto per l’ambiente, alla sicurezza del dopo concerto, con importanti iniziative sul ruolo culturale e sociale della musica attraverso concerti, performance ed eventi. Il 21 giugno sarà una giornata dedicata alla cura dell’ambiente del patrimonio culturale nazionale coronata dalla musica. Per il ventiquattresimo anno, la Pro Loco di Casamicciola Terme APS, con il patrocinio del Comune di Casamicciola Terme, promuove sull’isola verde l’evento internazionale, venerdì 21 giugno dalle ore 20.30 presso il sagrato della Basilica Pontificia del Sacro Cuore di Gesù e di Santa Maria Maddalena in Casamicciola Terme. L’informativa contenente termini e modalità di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel form di iscrizione da compilare esclusivamente on line (a partire dal QR code presente sulla locandina dell’evento) entro le ore 13 del 20 giugno 2024. E’ facoltà degli organizzatori chiudere anticipatamente le iscrizioni in caso di completamento degli spazi disponibili.

In alternativa è possibile collegarsi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXXigGHO8_ewB5TEzOh7zcqQEZ0S_S6Gl6GaQO9F-tDuS2JQ/viewform

L’evento è inserito nel programma ufficiale al link: https://www.festadellamusicaitalia.it/fdm/regioni/campania/casamicciola-terme/0.14121100-1713686457/ventiquattresima-edizione-della-festa-della-musica-nellisola-dischia/