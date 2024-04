Ischia, lavori al costone di Cartaromana: chiusi cimitero e parcheggio

Sabato 27 aprile, per il seguito dei lavori di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico in Via Vecchia Cartaromana soprastante la spiaggia, si rende necessaria la chiusura del parcheggio antistante il cimitero, parcheggio che sarà utilizzato sia per lo stoccaggio dei materiali occorrenti che per consentire l’atterraggio di un elicottero da impiegare per il trasporto dei medesimi materiali sul luogo di impiego.

Il Cimitero resterà chiuso nel corso della mattinata mentre il transito ai residenti della zona resta consentito seppur regolato dalla Polizia Municipale che assisterà alle operazioni di volo.