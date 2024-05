Forio, nuova ordinanza per Piazzale C. Colombo

Il comandante della Polizia Municipale di Forio ing. Giovangiuseppe Iacono ha proceduto ad una nuova regolamentazione della sosta nel Piazzale Cristoforo Colombo, destinato ai taxi. Il provvedimento viene motivato alla luce dell’esperienza maturata «in merito alla gestione del Piazzale finalizzata ad un più funzionale utilizzo quale hub strategico per il servizio pubblico vista la posizione dello stesso nella corsia sbarco terminal aliscafi» e «delle caratteristiche delle aree oggetto di regolamentazione».

Il comandante pertanto ordina: «1. E’ vietata la sosta, 0-24 con rimozione forzata dei veicoli, nell’area parcheggio annessa al comando Locamare destinata quale area di soccorso ed altri fini istituzionali; 2. E’ istituita area di sosta taxi, in Via Prov.le Lacco, direzione Lacco Ameno-Forio, nei pressi dell’intersezione con via C. colombo e via Mons. Schioppa, con n. 2 stalli di rotazione per i servizi pubblici di altri Comuni per consentire lo scarico passeggeri; 3. E’ istituita area di sosta taxi in Piazzale C. Colombo con min. n. 12 stalli di sosta; 4. E’ istituita area di sosta taxi, in Via Prov.le Lacco, direzione Forio – Lacco Ameno, a partire dall’intersezione con via C. Colombo e via Mons. Schioppa, con n. 10 stalli di sosta quale rincalzo a Piazzale C. Colombo;

5. E’ istituita area di sosta attesa aliscafi, ed NCC, in via Marina, nelle prospicienze dell’area tavernette così come segnalata da utilizzarsi solamente durante le operazioni di imbarco/sbarco aliscafi ovvero fino a 30 min. prima e 10 min. dopo il completamento delle operazioni di imbarco/sbarco; 6. E’ istituita area di sosta motorini, nel Piazzale C. Colombo nella zona NE così come opportunamente segnalata, con divieto di sosta esplicito per le società di noleggio operanti sul territorio; 7. E’ istituita in via Prov.le Lacco area sosta regolamentata 15 minuti in prosecuzione della fermata Eav, in area capolinea fino al 31.10.2024». I veicoli in sosta nelle aree indicate verranno rimossi a mezzo carro gru.