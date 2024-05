Serie D. Ischia. Simone Corino: “Il rammarico resta per il secondo tempo, poi c’è stato l’episodio a sfavore”

Una sconfitta di misura che mette la parola fine al campionato e spalanca le porte ai playoff. L’Ischia giocherà gli impegni post season da quarta della classe, dopo aver perso il miglior piazzamento con il ko in casa della Nocerina. Mister Simone Corino ha commentato: “I ragazzi hanno fatto un campionato strepitoso. Chiaramente dispiace aver perso il secondo posto a sei minuti dalla fine, su un calcio piazzato. Brava la Nocerina a sfruttare questa situazione. Non è stato un primo tempo contratto, l’atteggiamento dell’Ischia nella frazione iniziale è stato quello giusto.

Nella ripresa la Nocerina, senza creare chissà quali occasioni, a livello territoriale ha preso campo e noi dovevamo essere più bravi a gestire e ad abbassarci un po’ meno, anche perché le nostre caratteristiche ci hanno portato a fare questo tipo di campionato. Siamo sempre stati una squadra aggressiva, alta. Nel secondo tempo ci è riuscito meno e all’ultimo siamo stati beffati da un calcio piazzato”.

Sulla gestione delle sostituzioni: “I cambi sono stati fatti nell’ottica non dei playoff, ma della partita. Volevamo cercare caratteristiche diverse in attacco per rialzarci un po’, eravamo troppo bassi. Abbiamo puntato su Baldassi, considerati i suoi spunti e le sue qualità. Le altre sono state sostituzioni ruolo per ruolo, avevamo due assenze importanti in difesa come Florio e Pastore, insieme fuori non li abbiamo mai avuti. Sono state assenze pesanti. Arcamone, da terzino destro, ha fatto la sua partita. Poi abbiamo pensato di rimetterlo a centrocampo. Il rammarico resta per il secondo tempo, poi c’è stato l’episodio a sfavore. In alcune partite ci è girato a favore, questa volta contro. La testa ora è già alla prossima domenica, ai playoff”.

Corino ha rilasciato un suo pensiero anche sull’assenza dei tifosi: “Doveva essere una bella giornata di sport. C’era tanto pubblico della Nocerina, è stimolante per noi venire a giocare in questi tipi di stadi. Se non sbaglio, l’Ischia ha la tifoseria più corretta del girone. Due giorni prima è arrivata la notizia del divieto. Dispiace perché volevamo avere la nostra gente a supportarci, durante l’anno è stata un valore aggiunto per noi, in casa e fuori casa. Portiamo tantissime famiglie e bambini allo stadio. Non ho ben capito questa situazione. Cercheremo di averli con noi la prossima partita, vogliamo dargli un po’ di gioia perché la meritano”.

Sulla staffetta Talamo-Baldassi: “Per quanto riguarda il cambio, eravamo già un po’ bassi. Volevamo rialzarci con queste sostituzioni. Tante volte i cambi vengono nel verso giusto, questa volta ci hanno dato un po’ meno. Nell’arco della stagione tante volte i cambi ci hanno aiutato. In questa occasione un po’ meno, ma adesso è importante recuperare. Da martedì si riparte per preparare la partita contro la Romana”.