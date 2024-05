Calcio giovanile. Il Foggia festeggia in gialloblù: Mollo e Castaldi gli regalano i 3 punti più pesanti

Gli “stregoni” ischitani regalano al Foggia Under17 i 3 punti più pesanti, quelli conquistati contro la capolista Benevento nel Campionato Under 17 Serie C – Girone C. Al Comune di Lucera è andato in scena la gara tra i ragazzi di mister Zingarelli ed il Benevento del tecnico Marco Grande che vedevano i campani già qualificati agli Ottavi di Finale mentre i pugliesi senza speranze di conquistare il quarto posto.

Nei primi 45’, Frasca è lesto a recuperare un retropassaggio di Ciccione e regala il vantaggio momentaneo per il Benevento. Rientrati in campo, cambia la scena. Il Foggia si scopre più determinato e con il pari arriva anche la prima firma ischitana. E’ Matteo Mollo che finalizza con un tiro che non lascia scampo al portiere giallorosso.

Il Foggia ci crede e trova anche il vantaggio. Gambino recupera palla sulla trequarti, supera tre difensori e viene atterrato in area. Per il fischietto è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta l’altro ischitano in terra pugliese. Giovanni Castaldi è freddo e preciso nella conclusione del 2-1 momentaneo. C’è ancora tempo per i ragazzi di Zingarelli che trovano anche il 3-a con De Marco.

Mollo e Castaldi concludono, così, una stagione dai grandi numeri. Per Castaldi, 18 panchine in serie C oltre al gran campionato di categoria si sono accesi già i riflettori di alcune società di Serie A e Serie B. Per Mollo, che quest’anno ha trovato anche il debutto nella Primavera 3, ci sono tutte premesse per fare ancora bene in terra pugliese.