Lettera. Una storia un po’ cringe ma fondamentalmente triste. La gatta di Testaccio, rinchiusa per la sua sicurezza…

Vorrei segnalare una ingiustizia che riguarda un gatto di Testaccio che è stato rapito. Era la gatta del centro che conoscevamo tutti, eravamo soliti darle una carezza in strada o un bocconcino prelibato. “Viveva” in strada, ma aveva almeno due punti di riferimento per sostare, riposare al sicuro, ripararsi dalla pioggia e avere un pasto assicurato. Due negozi che la lasciavano entrare e trascorrere interi pomeriggi all’interno. Viveva felice e la conoscevano tutti. A un certo punto è stata strappata alla sua vita e alle sue abitudini e messa a vivere in un bagno di due metri per due. Con la scusa che in strada rischia di morire e lì campa meglio! I proprietari dei due negozi che la accudivano sono addolorati e hanno chiesto più volte alla signora di liberare la gatta, ma inutilmente. È rinchiusa da quasi otto mesi.

Vorrei che si accendessero i riflettori su questa storia isolana, un po’ cringe ma fondamentalmente triste. La gatta era libera e ha vissuto benissimo per moltissimi anni, amata da tutta Testaccio. Ora sta scontando una pena da innocente. Non credo che stia meglio rinchiusa. È vero, non rischia di essere investita, ma che vita è ora, privata della sua libertà?? Sempre sola in una stanzetta buia, quando per anni ha potuto riscaldarsi ai raggi del sole. È una storia di ottusità più che altro, che merita giustizia.