Lucia Annunziata: “Sono rimasta colpitadalla dignità ischitana dopo al frana”

Il PD (piccola dimensione) ischitano apre la campagna elettorale delle europee ad Ischia. O meglio, realizza il primo intervento dopo la presentazione delle liste e annuncia altri interventi. Il partito che una volta era la maggioranza non solo in Italia, ma anche sull’isola, deve ripartire dal basso. Per forza considerato la dispersione e l’allontanamento dal partito stesso dei maggiorenti ischitani.

Alla kermesse organizzata dal giovane Davide Laezza, nuovo timoniere del partito della Schlein sull’isola, il numero giusto di persone. Poche per la verità ma in perfetta proiezione di quello che è la realtà isolana del partito. O meglio, delle varie correnti del Partito. Un partito che ad Ischia vivrà i suoi momenti di divisione e di separazione.

Tuttavia, Davide mostra di aver la capacità di farsi sentire nel nuovo PD napoletano, nella nuova direzione e che, è chiaro, si trova a navigare in quelle acque agitate da Vincenzo De Luca. Che sembrano far più male al PD che non alla Meloni.

Nella saletta “Aenaria” del Sorriso Resort di Forio si è presentata agli elettori ischitani la capolista, Lucia Annunziata. La giornalista RAI che ha smesso col suo programma “Mezz’ora” e ha trovato un’ancora di salvataggio nel partito che per anni ha piegato ai suoi voleri la televisione pubblica nazionale. Un paracadute che tanti giornalisti RAI, non amici del PD, non hanno avuto e che, invece, hanno subito la democrazia applicata da quelli di sinistra con il silenzio e con messa fuori onda senza che nessuno dicesse una parola.

Cambiano i tempi, ma non le violenze rosse.

L’ambiente familiare e raccolto, in una sala che sarebbe piaciuta molto alla segretaria del PD per la perfetta armocromia realizzata dai Fratelli Impagliazzo, perfetti padroni di casa, ha tenuto attenti una piccola platea per oltre un’ora.

L’incontro moderato, appunto, da Davide Laezza è stata anche l’occasione per rivedere Lina D’Onofrio, vecchia presenza della politica ischitana di sinistra, che da tempo non si vedeva in pubblico.

Dopo i saluti di Enzo Ferrandino, Irene Iacono e Carla Tufano (ancora non infettata dal suo sindaco in quanto a presenza e “occupazione di scena”), Lucia Annunziata ha toccato tutti gli argomenti della campagna elettorale. Dal Patto di Stabilità fino ad una riflessione, forse un po’ sgangherata e forzata, sul Sud in generale. L’unica nota positiva, va evidenziato, è stata l’assenza della “promessa”. Questo, almeno, ci è stato risparmiato.

Alla fine dell’incontro, in un rapido punto stampa, la giornalista RAI si è concessa con sorrisi e simpatia ai cronisti locali.

Lucia Annunziata, dopo una lunga carriera da giornalista, accetta la scelta di candidarsi alle Europee in vista di grandi sfide. Ma come nasce la sua candidatura?

“È nata dopo la mia uscita dalla RAI, che è stata una sorta di scontro contro un muro. Avete presente quando il treno deraglia, insomma. Inizialmente, non avrei mai immaginato di fare politica, ma devo dire che sono successe tante e tali cose che ho cominciato a pensare che forse la politica fosse la scelta più interessante per me. Ho sempre fatto politica nel senso di occuparmene, e devo ammettere che non mi sono pentita della mia decisione. Inoltre, sul piano personale, visto che vengo criticata per aver cambiato opinione rispetto a settembre, posso dire che sono in buona compagnia: quasi tutti i leader politici hanno detto che non si sarebbero candidati, eppure alla fine si sono candidati tutti.”

In vista delle elezioni come avvicinare le persone al voto visto il grande astensionismo.

“Ma questo è un po’ un problema per me. Il metodo scelto è quello di oggi, cioè, sto facendo cose non nazionali di questo genere o grandi adunate; sto andando in giro per i posti dove forse l’astensionismo nasce di più, proprio perché sono piccole realtà. Anche se non è il caso di Ischia, ci sono tante altre realtà altrettanto importanti, ma sono un pochino più abbandonate. Parlo di grandi Paesi, per esempio, in cui la discussione è minore, eccetera. Sto cercando di parlare come oggi, se vi è piaciuto quello che è successo oggi e quello che stiamo facendo dappertutto. Questo percorso si chiama un percorso di ascolto.”

Ed ecco veniamo al quadro Ischia. Abbiamo notato una grande partecipazione quindi le persone nutrono una grande speranza di vedere Ischia proiettata in Europa.

“Guardi, io penso che il Sud, come ho detto, debba iniziare a puntare sulle risorse che può offrire all’Europa. Non solo su ciò che può ricevere, ma su ciò che può mettere a disposizione. Il grande patrimonio artistico del Sud è stato finora poco valorizzato, ma dovrebbe diventare un itinerario culturale, di protezione, di produzione economica e di trasformazione. Forse ho usato troppe parole nel mio discorso, ma in sintesi, conosco soltanto due golfi nel mondo che sono più belli di Napoli: Hong Kong, Rio de Janeiro e Napoli stessa.

Venire in questo posto è una cosa meravigliosa, ma se ci si avvicina, si scoprono luoghi come Pompei e tutto l’itinerario storico. Un percorso che può partire da qui e finire ai Bronzi di Riace. Tutto il grande racconto storico che circonda il Sud è stato sfruttato molto fino ad ora, attirando un grande turismo di massa. Ma credo che possa crescere ulteriormente, sviluppando una narrativa diversa, più culturale e con una produzione diversificata. Sono convinta di questo, e lo so perché vedo l’estero con occhi positivi. Avete notato lo sviluppo del turismo? Si unisce alla capacità di attrarre turisti storici, oltre che geografici e gastronomici. Secondo me, dovremmo fare del Sud un grande itinerario. Questo è molto importante, e ce ne sono molti altri interessati a questa prospettiva.”

Volevo farle una domanda per riportarla sul piano locale, facendo informazione locale. In tanti anni di RAI nella sua “Mezz’ora” ha vissuto la nostra isola d’Ischia di riflesso e parlo degli scandali giudiziari e parlo del terremoto e della frana. Qual è la sua valutazione da esterna? Una valutazione che ci può far sapere come vede l’isola d’Ischia alla luce anche della sua attività giornalistica. Avrà letto i giornali, avrà avuto un’idea anche conoscendo l’impianto politico che poi ha fatto delle scelte: da Berlusconi con i condoni fino ai Cinquestelle che hanno cancellato Casa Italia.

“Non è per evadere la domanda, ma non ho una conoscenza specifica di chi vive giorno per giorno questa vicenda; quindi, non posso rispondere sulla base di esperienze personali. Tuttavia, devo dire che sulla questione della frana mi è sembrato che si sia affrontato il problema in modo molto adeguato. Non si è nascosto nulla. Si è parlato apertamente delle fragilità del territorio e delle politiche di costruzione. Inoltre, sembra che si stia procedendo in modo abbastanza ordinato verso la fase di ripresa. Da giornalista, posso affermare che Ischia abbia dimostrato una grande forza morale e psicologica di fronte a questa tragedia. Non sono emerse isterie o reazioni sproporzionate. Al contrario, c’è stata una solida espressione di empatia e reazione. Personalmente, anche se vivo lontano da Ischia, ho notato che l’isola ha sempre mantenuto una grande dignità in queste circostanze difficili. La parola “dignità” sembra appropriata.”