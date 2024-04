Serie D. Ischia, via al valzer playoff: gialloblù chiamati a consolidare la seconda posizione

Quattro squadre raccolte in tre punti e una corsa al secondo posto sempre più avvincente. Mancano due giornate alla fine e sull’isola si è giunti ad un bivio: sarà l’ultima della stagione regolare al Mazzella o sarà il valzer conclusivo del campionato? L’Ischia, sempre più in fiducia dopo il trionfo sul campo del Trastevere e protagonista di tre successi consecutivi, sta ultimando la preparazione settimanale in vista del match interno contro l’Ostiamare. Con il pass playoff già staccato e l’attuale seconda posizione conquistata, i gialloblù guardano le avversarie dall’alto. Il gap però è minimo e il bottino dovrà essere incrementato per non rischiare di perdere il miglior piazzamento per gli impegni post season.

Tra incroci e scontri diretti, il calendario sarà determinante: i ragazzi di Enrico Buonocore, dopo la gara con i biancoviola, faranno tappa al San Francesco per affrontare la Nocerina. “Vogliamo arrivarci con il vantaggio di almeno un punto in classifica”, ha detto il direttore sportivo Mario Lubrano a margine della vittoria in terra capitolina. Per i molossi, prima del derby, ci sarà la trasferta proprio al Trastevere Stadium, con gli amaranto chiamati a mettere il punto esclamativo sul discorso salvezza.

La Romana, quarta della classe e alle spalle del tandem campano, sfiderà la Costa Orientale Sarda, che non ha più ambizioni, e la Nuova Florida, in lotta per mantenere la categoria. Il Cassino, che si è ritrovato quinto al termine del tonfo contro la Flaminia, troverà il Budoni e la formazione ogliastrina nelle ultime due uscite. I calcoli sono da evitare e il “pensare ad una gara alla volta” diventa prioritario per l’Ischia, decisa a chiudere in maniera positiva il rendimento casalingo per arrivare bene al big match di Nocera.

L’organizzazione del playoff

Nell’ipotesi che, alla chiusura del campionato, si verifichino situazioni di parità fra due o più compagini aventi titolo a partecipare agli spareggi, la relativa classifica sarà stabilita tenendo conto nell’ordine: dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina di Serie D; del sorteggio. Trascorrerà soltanto una settimana tra la fine degli appuntamenti della stagione regolare e l’inizio dei playoff.

Alla prima fase, ovvero le semifinali del girone che prenderanno il via il prossimo 12 maggio, parteciperanno le società classificate tra il 2° e il 5° posto e si incontreranno in gara unica. La vice-capolista affronterà in casa la quinta della piazza, la terza – sempre tra le mura amiche – ospiterà la quarta. La seconda fase, la finale, andrà in scena il 19 maggio: partecipano a questo turno le vincenti del primo turno, che si incontreranno in gara unica sul campo della società che, al termine del campionato, avrà occupato in classifica la migliore posizione. In caso di parità dopo i novanta minuti, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità esulterà il team meglio classificato alla fine del campionato.