Sport. Interviste. Peppe Scotti: “Ischia bella sorpresa. Real Forio, niente scherzi con la Puteolana”

Con i campionati che volgono al termine, ed alcuni responsi già ufficiali, restano in ballo le ultime caselle da definire sia in D che Eccellenza. 180′ al termine in D, 90′ nella massima competizione regionale. Ischia in altissima classifica ed in lotta per confermare una seconda posizione che darebbe certezza di disputare play off in casa. Sull’altro versante dell’isola, in quel di Forio, l’ultima di campionato sarà fondamentale da vincere per cercare di evitare la disputa del play out.

Abbiamo ascoltato il parere di Peppe Scotti, consulente sportivo ischitano, profondo conoscitore di queste categorie. Si parte dalla D.

“Il campionato dell’Ischia e’ davvero notevole. I gialloblu hanno condotto una stagione importante, con buona continuità e probabilmente andando anche un pizzico oltre le proprie attese. Chissà, magari con qualche gol in più dei centravanti si sarebbe potuti andare ancora oltre, ma ripeto campionato molto molto positivo. Si sono avute ottime risposte da penso quasi tutto il gruppo ben guidato da Enrico Buonocore”.

Girone G che ha visto trionfare la Cavese, successo meritato quello dei metelliani?. “Dopo aver perso la lega pro all’ultimo respiro nella scorsa stagione la Cavese non poteva più sbagliare. Anche se, almeno da parte della Nocerina, pensavo potesse avere qualche fastidio in più, invece i molossi hanno deluso davvero tanto”.

Passiamo all’Eccellenza: Acerrana promossa in D, griglia play off già chiara con lo scontro tra Pompei e Nola, nella zona bassa al netto delle due ritirate, già retrocesso il Rione Terra, resta da stabilire l’ultima che saluterà la categoria. Pomigliano certo di disputare il play out, e’ in attesa di capire contro chi, tra Quartograd, Real Forio e Mariglianese. Tutto passa dagli ultimi 90′ della regular season.

“Partendo dall’alto, il successo dell’Acerrana credo sia ampiamente meritato. Una squadra che è stata prima ininterrottamente dalla prima giornata – aggiunge Scotti – facendo registrare una continuità e dei dati record, appena 9 gol subiti in campionato. Penso sia tutto dire, vero la sosta forzata causa ritiri aveva rimesso in discussione il primato, ma i granata alla ripresa non hanno più sbagliato nulla, vincendo con merito anche lo scontro diretto col Pompei. Promozione meritatissima, grande lavoro di tutti”.

In questa grande cavalcata hanno spiccato e non poco i tuoi pupilli.

“Vero. Lepre, Onda, Todisco e De Giorgi hanno davvero disputato una stagione eccezionale, sono stati tra i protagonisti di questo storico successo, hanno lavorato tanto e duramente, meritando tutto ciò. Enorme soddisfazione e grande grande orgoglio”.

Sui play off che si andranno a disputare

“Gara tra squadre molto forti. Ovvio, da un punto di vista emotivo ci arriveranno diversamente. Il Nola è in grande fiducia visti i tanti risultati ultimi. I rossoblu, e’ vero, venivano da una rincorsa pazzesca, ma il KO di Acerra non sarà semplice da digerire, il Pompei deve reagire subito altrimenti il Nola può creargli difficoltà, specie in una gara secca sul campo piccolissimo di Pompei”.

Un girone A che vede delle “nobili deluse”.

I piani di inizio stagione di Puteolana, Afragolese e magari anche di qualche altra compagine, erano ben diversi. “E’ vero, ci sono società che hanno davvero investito tanto e raccolto poco. Nel caso della Puteolana, ritengo che il budget andasse distribuito in maniera più omogenea tra i reparti, troppo spesso si vedono squadre che in teoria hanno un super attacco e poi dietro fanno acqua. Ad Afragola sono partiti in ritardo e questo e’ un handicap, ma hanno speso davvero tanto. Tornando al “Moccia” dopo una vita, non disputare nemmeno i play off e’ deludente. In entrambi i casi dispiace per le proprietà che davvero non fanno mancare nulla e meritano soddisfazioni ben maggiori”

Stagione tra particolare e deludente quella del Real Forio.

“Non si può dire il contrario per onestà intellettuale. Ritengo però che in questo momento ogni riflessione, ogni discorso sia superfluo. Il Forio deve solo pensare a salvarsi, una volta fatto ciò ci sarà tempo e modo per tutto. Inutile guardarsi indietro, recriminare o altro, e sono certo – conclude Scotti – che i tifosi domenica aiuteranno la squadra, il Presidente Amato merita tanto così come la piazza di Forio”.