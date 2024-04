Abusi e scarichi a mare: sequestrati il Club Scannella e Costa del Capitano

Mano pesante della Procura della Repubblica di Napoli e del gruppo “Aereo Navale” della Guardia di Finanza che hanno eseguito la misura disposta dal GIP del sequestro preventivo nei confronti del Club Scannella e dell’Hotel Costa Del Capitano, uno a Forio e uno a Sant’Angelo, per bloccare gli abusi edilizi che si stavano perpetrando e per bloccare, sembra dalle indagini, anche alcuni scarichi a mare non autorizzati.

Nei giorni scorsi, dopo indagini condotte dai militari specializzati delle Fiamme Gialle, con il supporto logistico dei finanzieri della Compagnia di Ischia, coordinata dal Capitano Antonio Giglio, sono scattati i sigilli alle due strutture turistiche.

Le indagini, condotte da oltre ad un anno, hanno – al momento – accertato la responsabilità dei rispettivi titolari e sono sostenute anche da diverse azioni di polizia giudiziaria sia a terra che con il supporto dei mezzi aerei in dotazione alla Guardia di Finanza che, come abbiamo già detto in occasione della scomparsa di Antonella Di Massa, sono dotati della strumentazione adatta per verificare la differenza di temperatura e rendono, tra l’altro, anche supporti visivi ad altissima fedeltà.

Il gran numero delle Fiamme Gialle, inoltre, ha anche visitato gli uffici tecnici dei comuni isolani per il controllo delle autorizzazioni concesse e per quanto fosse autorizzato rispetto ai rilievi contestati.