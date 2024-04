Barano. La passerella pedonale era interdetta dal 17 gennaio. Passeggiata dei Maronti, via libera ai lavori per il ripristino

I cedimenti causati dagli eventi meteo. Dionigi Gaudioso impiegherà i risparmi dell’intervento a Olmitello per finanziare il progetto di manutenzione straordinaria già approvato dalla Giunta

Dionigi Gaudioso interviene per porre rimedio al cedimento della passerella pedonale in legno sulla spiaggia dei Maronti, interdetta con propria ordinanza dallo scorso 17 gennaio. L’Amministrazione comunale ha reperito le risorse per l’intervento di manutenzione straordinaria dalle economie d’asta dei lavori di messa in sicurezza ad Olmitello e ha così potuto dare il via all’iter.

L’intera passeggiata pedonale era stata interdetta dopo che il tecnico comunale aveva riscontrato i danni conseguenti agli eventi atmosferici e all’azione di erosione dei marosi in diversi tratti. In particolare, riportava l’ordinanza, «il tratto di passeggiata tra la spiaggia in concessione al “Parco Idrotermale Olimpus” e lo stabilimento denominato “Nuovo Tropical”, il tratto antistante alla spiaggia in concessione al Ristorante denominato “Pallone” e quello terminale tra il “Bagno Muga” e il Bagno Olmitello”, risulta danneggiato ed in parte crollato sull’arenile sottostante. Inoltre, l’intero tratto di passeggiata che si diparte dal Bagno Mario e fino al Bagno Olmitello, a seguito dell’azione dei marosi risulta scavato nella parte sottostante, con notevole abbassamento della quota dell’arenile».

Di qui la necessità della interdizione, anche alla luce del rischio dell’aggravarsi del pericolo. Infatti l’ordinanza evidenziava: «Rilevato inoltre che, allo stato, non è possibile escludere ulteriori cedimenti della predetta passerella, con caduta di altro materiale sull’arenile sottostante».

Ora sarà possibile intervenire. La delibera approvata dalla Giunta richiama appunto il finanziamento ottenuto nel 2019 dal Comune per i “Lavori di messa in sicurezza dei costoni latistanti l’alveo località Olmitello”, che ammontava a 1.050.000 euro. Il decreto del Ministero dell’Interno prevedeva: «Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo al collaudo. Eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio sono recuperate…».

Ebbene, i lavori di messa in sicurezza dei costoni latistanti l’alveo località Olmitello sono stati collaudati in data l’11 agosto 2023. Il ribasso praticato dalla ditta appaltatrice ammontava a 236.415,47 euro. Un risparmio che è possibile utilizzare per altri interventi di messa in sicurezza, come appunto quello alla passeggiata dei Maronti.

L’Ufficio tecnico comunale ha dunque redatto il progetto esecutivo, a firma dell’arch. Mattia Di Costanzo, il cui importo complessivo ammonta a 150.215,80, di cui 112.788,92 per lavori a base di gara.

E la Giunta si è immediatamente attivata per l’approvazione, «al fine di mettere in sicurezza la passeggiata sulla spiaggia dei Maronti visto l’imminente apertura della stagione turistica balneare».

Con la stessa delibera che approva il progetto esecutivo, è stata nominata rup l’arch. Agnese Cianciarelli, responsabile del Settore V Tecnico. Adesso non resta che appaltare celermente i lavori, in modo tale che la passeggiata sia ripristinata in tempo per la stagione estiva.