ZTL a Ischia: cambiano gli orari da lunedì 5 ottobre

A partire dal prossimo 5 ottobre cambiano gli orari delle Ztl del Comune d’Ischia.

Pertanto i varchi 1 e 2 (Via Iasolino) saranno attivi dal lunedì alla domenica dalle ore 17:00 alle 20:00;

Varco 3 (via Porto) dal lunedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 15:00 e dalle 19:00 alle 01:00;

I varchi 4, 5 e 6 (via Roma, via delle Terme, via E.Cortese) dal lunedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle ore 21:00;

I varchi 7 e 8 (Ischia Ponte) dal lunedì alla domenica dalle ore 10.30 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 21:00.