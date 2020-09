Vito Iacono: “Una legge per le isole e un assessorato regionale che si occupi delle loro problematiche”

Capri, Procida ed Ischia rappresentano un valore ed una risorsa per l'intera Regione Campania anche per la capacità di consumo delle produzioni agricole provenienti dalle aree interne della regione

I cittadini e le imprese di Capri, Ischia e Procida avranno una legge regionale a loro dedicata per favorire l’accesso ai servizi, alle agevolazioni finanziarie ed agli sgravi fiscali come per tutte le isole degli altri Paesi comunitari. Si tratta di sviluppare uno studio comparata sulle varie legislazioni nazionali ed i regolamenti comunitari per elaborare un normativa regionale rispettosa dei principi di sussidiarietà ed addizionalità, che renda le nostre aziende più competitive, le nostre Isole più facilmente raggiungibili e fruibili, ma soprattutto riconosca appieno i diritti dei nostri cittadini.



E’ necessario rivendicare forme di incentivi e di premialità ai dipendenti della sanità, della scuola e degli altri pubblici uffici o assimilati che operano sulle Isole, forme di semplificazioni e deroghe per le attività imprenditoriali, sgravi, deroghe ed incentivi per tutte le attività imprenditoriali con particolare riferimento al lavoro ed alle start up.

comunicato stampa