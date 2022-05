Una “crastola” per Jorit. Il Liceo degli assurdi

Non c’è pace per Liceo Buchner. Sembra si sia avviato un girone dell’assurdo dal quale è difficile scendere. Avete presente quelle giostrine per bambini che girano e girano e ti fanno venire il mal di testa? Bene…

L’ultima frontiera da incontri ravvicinati è l’iniziativa (nata non si sa bene sotto quale stella, se quella della Palestina o di Israele…) è “UNA CRASTROLA PER JORIT”.

Al liceo, infatti, gira questo messaggio: “Ragazzi buonasera, dall’iniziativa di alcuni ragazzi e di noi rappresentanti indiciamo una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto all’acquisto di un dono per lo street artist Jorit che ospitiamo al liceo. Si intende acquistare una ceramica con su raffigurato il Fungo di Lacco Ameno oppure il Castello Aragonese. Si chiede un’offerta di due euro per classe da dare ai rappresentanti di classe. La raccolta fondi inizierà domani venerdì 27 e terminerà sabato 28. Dalle ore 10:30 i rappresentanti Abramo De Siano, Alessandro Impagliazzo e Fabio Silvestri, assieme al tesoriere Nicola Monte e una delegazione di ragazzi del servizio d’ordine, per la sede di Ischia, e i rappresentanti Stefano Di Meglio e Stefano Trani, per la sede di Lacco Ameno, passeranno per la raccolta.”

Speriamo che Jorit dica “no” e che la Preside voglia intervenire per fermare questa inutile azione di riconoscimento che non ha nessun senso! Proprio nessuno!