Umberto Gandini eletto all’unanimita’ presidente Legabasket

ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea della Lega Basket Serie A che si e’ riunita in videoconferenza ha accolto le dimissioni dell’attuale Presidente Egidio Bianchi e ha deliberato alla unanimita’ di nominare Umberto Gandini nuovo Presidente. “I club – si legge in una nota – ringraziano Bianchi per l’impegno e la professionalita’ mostrata in questi anni di presidenza e gli formulano i migliori auguri per la sua carriera”. Umberto Gandini e’ il 18° presidente nella storia della Lega Basket, fondata ufficialmente il 27 maggio 1970. Nato a Varese l’11 aprile 1960, laureato in giurisprudenza, dopo essere stato tra i fondatori della prima Lega Italiana di Hockey su Ghiaccio, nel 1987 Gandini entra in Fininvest iniziando a lavorare per Reti Televisive Italiane, prima come consulente per l’acquisizione Diritti Sportivi per le Reti del Gruppo Fininvest e poi, dal 1988, come Dirigente Esecutivo Acquisizione Diritti Sportivi, carica che ha ricoperto sino al 1998. Nel 1993 entra nel Milan dove ricopre sino al 2016 la carica di Direttore della Organizzazione Sportiva. Dal 2014 al 2016 ha assunto poi la carica di Direttore Esecutivo del club rossonero. Nel settembre 2016 ha lasciato il Milan per passare alla Roma con la qualifica di Amministratore Delegato, incarico che ha ricoperto sino al settembre 2018. E’ stato tra i fondatori del G-14 (GEIE), associazione privata dei piu’ importanti club calcistici Europei, e dell’European Club Association della quale – dalla Fondazione nel 2008 al 2016 – e’ stato Primo Vice Presidente. Attualmente e’ membro dello Stakeholders Committee della Fifa e del Consiglio del Global Sport Management Summit (USA).

