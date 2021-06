Turismo & week end. La carica dei 15000 su Ischia

Da Venerdì a domenica circa 15.000 arrivi e 12.000 partenze. E’ stato un week end all’insegna dei transiti via mare e dei turisti.L’Isola verde letteralmente preso d’assalto al punto che domenica 13 giugno già alle 9:30 del mattino erano completi tutti i mezzi di linea aliscafi e traghetti diretti in terraferma. L’estate entra nel vivo.

E’stato un ponte decisamente entusiasmante per chi auspicava la ripresa ed il ritorno alla “normalità“. In Campania e sulle isole il turismo mordi e fuggi prosegue alla grande cosi come era cominciato qualche settimana fa. Si respira aria di vacanza e voglia di mare, di serenità. L’estate è cominciata. Ischia e Procida si confermano tra le mete più affollate della regione in questi giorni.

Secondo i dati della Capitaneria di porto di Ischia diretta dal TV Antonio Cipresso da navi ed aliscafi sono sbarcati tra l’11 giugno ed il 13 giugno mattina 15000 passeggeri negli scali di Ischia, Casamicciola Terme e Forio. Molte aree del litorale sono risultate sold out, Complice il vessillo di isola Capitale della cultura in questo 2021 Procida incalza in termini di arrivi e partenze la grande Ischia, la perla del Golfo per anni considerata regina delle vacanze. Infatti i dati ufficiali da giorni dimostrano un trend a rialzo nelle richieste di arrivo per l’isola di Graziella.

Ma Ischia resta la meta prediletta. Domenica 13 giugno sono state 12.000 le partenze. Tutto nonostante le limitazioni imposte dal covid ed i limite di imbarco su navi traghetto ed aliscafi fissato al 50% della capienza, eppure con un numero di collegamenti e mezzi in Servizio decisamente aumentato. Ma questa è un’altra storia.