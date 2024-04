Serrara, 30 candidati per il concorso. L’elenco “salva-privacy”. Per l’assunzione di un funzionario nominativi “oscurati”

Il Comune di Serrara Fontana ha bandito il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo di istruttore direttivo Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex cat. D/1) da assegnare al settore II Demografico.

Ora la responsabile del personale Cristina P. Poerio Iacono ha provveduto a pubblicare l’avviso con il calendario delle prove e l’elenco dei candidati ammessi. Sta di fatto che nell’avviso, in nome della privacy, non figurano i nomi dei trenta candidati, ma solo i relativi codici di identificazione. Non è la prima volta che il Comune di Serrara Fontana risulta “particolarmente” attento alla tutela della privacy…

Nell’avviso viene comunicato che «non si darà luogo a prova preselettiva in quanto non ricorrono i presupposti previsti dal bando».

Il calendario delle prove, che si svolgeranno tutte nel Polifunzionale di Fontana, è il seguente: mercoledì 15 maggio prova scritta con inizio alle ore 11,00. La prova consisterà «nella somministrazione di una serie di quesiti a risposte sintetica ovvero multipla anche con commento o di un elaborato sulle materie indicate dal bando».

Giovedì 13 giugno si terrà la prova teorico pratica con inizio alle ore 12,00, «che potrà consistere nella: elaborazione di dati e nozioni necessari alla definizione di procedimenti amministrativi e di gestione dei relativi processi; redazione di uno o più provvedimenti amministrativi, relativi a scelte organizzative, programmi, progetti; individuazione di iter procedurali o percorsi operativi; simulazione di interventi».

Saranno ammessi a sostenere la prova teorico pratica i candidati che avranno riportato nella prima prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. Segue l’elenco dei candidati ammessi, i cui nominativi sono appunto “oscurati” in nome della privacy.