Tragedia a Ischia: donna trovata morta in casa dalla madre

Ancora dolore, ancora sconcerto a Forio. La drammatica morte di una madre, giovane, nel fiore degli anni desta ancora sconcerti e stupore. Il rinvenimento stamane preso la sua abitazione di Montecorvo ad opera dei genitori. La donna lascia due figlie in tenera età.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la donna I.R. 50enne originaria di Lacco Ameno sarebbe morta nel sonno a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Nel merito non ci dovrebbero essere dubbi. La donna è stata trovata priva di vita nella sua abitazione, nella nota zona di Panza, dalla madre che viveva nello stesso immobile.Quest’ultima, insospettita dal ritardo al consueto appuntamento mattutino, ha raggiunto l’abitazione e la com’era da letto dove dormiva sua figlia.

Qui la terribile è sconcertante scoperta. La giovane è stata trovata ormai esanime. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 ed una pattuglia dei carabinieri. Vano ogni tentativo di soccorso, la donna era ormai deceduta. Sul posto sono giunte più autoambulanze del pronto intervento mobile, con i sanitari che non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.I militari dell’arma, ascoltato il magistrato di turno, hanno provveduto a disporre la rimozione della salma ed il trasferimento per l’esame autoptico.

La notizia del decesso della giovanissima madre lascia attonita e sgomenta la comunità che ben conosceva sia la vittima che la famiglia. Le parole pesano come macigni. Solo dolore e lacrime. Impossibile tratteggiare il dipanarsi inarrestabili degli eventi che troppo spesso disegnato nel modo più duro ed inesorabile l’esistenza umana .