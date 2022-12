Torre “pericolosa”, sfollati anche a Sant’Angelo

Anche il sindaco di Serrara Fontana, Irene Iacono, ha dovuto firmare la sua ordinanza di sgombero per la rimanente parte della “Torre” di Sant’Angelo. Un atto dovuto dopo il crollo del mese di ottobre e che aveva già costretto il primo cittadino a sgomberare parte di alcuni edifici, però, poco abitati. Gli eventi di questa settimana, però, hanno portato all’adozione di una nuova ordinanza contingibile ed urgente.

“Vista la perizia geologica della Dott.ssa Filomena Miragliuolo – si legge – con allegata relazione della Ditta ItalRocce s.n.c. a seguito di attività di ispezione e verifica dello stato di stabilità del costone Monte S. Angelo oggetto di frana, prot. 10343 del 24/11/2022 di cui all’incarico con determina del Servizio Tecnico n. 105 del 07/10/2022, le cui conclusioni concordano nel constatare uno stato di potenziale pericolo legato alla presenza di una coltre piroclastica estremamente fratturata e in precario equilibrio statico anche nei settori laterali del fronte franoso non ancora interessato da eventi e, quindi, l’esigenza di una completa messa in sicurezza della parte corticale dell’ammasso fratturato, attraverso un accurato disgaggio del materiale lapideo ancora presente e il consolidamento statico del costone, concordando con l’attuale recinzione praticata alla zona, nell’immediatezza del crollo, ai fini della sicurezza.

Vista la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco acquisita al prot. n. 10566 del 02.12.2022 con la quale – siamo ai giorni nostri – a seguito di intervento presso i luoghi di frana hanno rappresentato la necessità di provvedere alla inibizione di fabbricati in adiacenza della parte di costone oggetto di frana; Rilevato che alla luce della citata segnalazione dei Vigili del Fuoco e delle conclusioni contenute nella perizia geologica di cui in precedenza, si è constatato che il fronte dei fabbricati che possono essere interessati da possibili, ulteriori distacchi del costone rientrano nella traiettoria del costone ricadente nella p.lla 175 foglio 23, come da planimetria allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che: in data 26.11.2022 si è verificato un evento metereologico che ha interessato in modo considerevole anche il territorio comunale di Serrara Fontana; tale fenomeno ha provocato nell’intero territorio comunale diffusi smottamenti e dissesti idrogeologici; sono previsti nei prossimi giorni diffuse piogge che possono incidere sulla parte franata e circostante del costone con possibili, ulteriori smottamenti e/o crolli aggravando il dissesto idrogeologico già presente; il sindaco ha ordinato lo sgombero immediato, il divieto di accesso e di utilizzo di tutte le unità immobiliari (abitative e non) ubicate in località “Sotto la Torre” – Via Nazario Sauro – S. Angelo, nella zona di cui all’allegata planimetria ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi le unità immobiliari in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza, nonché per il personale ENEL ed EVI S.p.A., nella misura strettamente necessaria, al fine dei dovuti controlli sul funzionamento degli impianti tecnologici ivi presenti.