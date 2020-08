Sono ritornati i grampi!

Assenti dall’area di studio dal 2017, i nostri amici sono stati riavvistati dal team di Ischia Dolphin Project nelle acque profonde del canyon sottomarino di Cuma. Il branco era composto da 15 individui, di cui 10 conosciuti.

“Attualmente, il nostro catalogo di grampo conta 48 individui foto-identificati – scrivono dall’Oceanomare Delphis – La specie, classificata come “data deficient” nella Red List dell’IUCN, è oggetto di uno sforzo di ricerca speciale nel Mediterraneo.

I grampi ad Ischia dimostrano una forte fedeltà al sito, e in particolare i 10 animali riavvistati in questi giorni frequentano le nostre acque da ormai 16 anni. Bentornati, amici!”