Schiacciato in una porta stagna nel traghetto Moby Porto Torres-Genova: marittimo trapiantato ad Ischia in terapia intensiva 

Grave incidente sul lavoro sabato a Genova per un marittimo residente sull’Isola verde, in corso accertamenti sull’imbarcazione: non sono emerse anomalie la nave è regolarmente ripartita per la Sardegna in serata.

Un ufficiale di macchina del traghetto Moby C.M. è rimasto gravemente ferito. L’uomo risiede stabilmente e ad ha famiglia Ischia.

L’incidente è avvenuto sabato sul traghetto Tommy che stava arrivando a Genova dopo esser partito da Porto Torres, il lavoratore è rimasto schiacciato in una porta stagna.

Le sue condizioni sono gravi, ha subito lo schiacciamento del bacino e dopo essere stato soccorso dai colleghi e dal medico di bordo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Marino di Genova dove è ricoverato in terapia intensiva.

L’ufficiale è un 43enne originario di Mesagne, nel Brindisino, ma residente a Ischia. Al momento dei soccorsi era vigile e cosciente.

La Procura ha aperto un’inchiesta sull’incidente: i militari della Capitaneria di porto e i certificatori del Rina intervenuti a bordo per verificare il funzionamento delle porte stagne non avrebbero riscontrato anomalie.

L’imbarcazione non è sotto sequestro, e non essendo emerse irregolarità o malfunzionamenti nelle prossime ore in serata dovrebbe ripartire regolarmente per Porto Torres.

C’è attesa ed apprensione per le sue condizioni. Secondo quanto ci è dato apprendere, C.M. è molto noto sull’isola è conosciuto come esperto fuochista e spesso collabora con una nota azienda locale di prodotti pirotecnici.