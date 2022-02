Sanremo. Sabrina, il commento di Sandra

Sandra Malatesta | E finalmente la spontaneità di Sabrina Feriili che si siede sulle scale dell’Ariston e comincia a pensare insieme ad Amadeus di cosa può parlare perché le hanno chiesto se avesse un monologo. Cosi ha cominciato dicendo parlo di questo?

Di quello? Delle donne con figli che lavorano? Io che non ho figli ho un marito benestante che dico? Parlo della bellezza che è un dono, fino a un certo punto però perché io per entrare in questo vestito mangio radici da quattro giorni. E allora? Parlo della bellezza interiore, di politica di riscaldamento globale, di inclusione? Ma io ho rispetto delle conoscenze di chi studia queste cose e non mi permetto di dire cose che non conosco. E allora mi chiedo, ma perché il mio essere qui deve avere per forza un senso? Secondo me il senso è la mia storia, è andare con la mia storia senza cambiare, come fece quella cometa che mentre stava viaggiando cambiò direzione. No io ho scelto la strada della leggerezza e, come dice Calvino, la leggerezza non è superficialità ma è saper planare sulle cose dall’alto senza macigni sul cuore.

Ecco ho voluto ripetere quello che ha detto lei, questa donna bella, simpatica, sensibile che ha capito che ognuno deve fare quello che sa fare senza invasioni di campo magari non viste da tutti ma avvertite con un senso di fastidio. Ma perché una donna che fa l’attrice, e che viene scelta per la bellezza e la simpatia per il ruolo di co-conduttrice(una volta denominato Valletta) che da sempre è esistito a Sanremo, deve apparire quello che non è? Lei è stata lei. Ha dato un’impronta di familiarità che tanto piaceva alla mia mamma e alle persone della sua generazione.

Cosi io ho ascoltato attenta, ho visto la conduttrice nella sua veste ben indossata. E cosi come Drusilla è stata immensa inviatandoci alla più alta forma di ribellione che è l’ascolto, la gentilezza, il chiederci se le nostre convinzioni non sono solo delle convenzioni, Sabrina è stata la donna che sa che la bellezza è un dono che si cura e si tiene con cura, sa che sa fare l’attrice e che sa essere una che può aiutare Amadeus a presentare.

osi Sanremo anche quest’anno con Amadeus ha spaccato sia come ascolti che belle canzoni che ospiti, anche se ci sarebbe da fare qualche polemica, ma poi non sarei più io che dico la mia rispettattando le idee altrui pur non condividendonle sempre, e diventerei quella che Sabrina ha detto che non dobbiamo essere..ognuno di noi ha una sua storia e quella deve guidarci sempre senza mai pensare di poter discutere di ogni argomento anche non conoscendolo a fondo.