“Rizzoli”, lavori eseguiti. Pascale revoca l’ordinanza

Il “Rizzoli” ritorna alla normalità. Sono dunque nuovamente utilizzabili il locale CUP e la stanza di degenza che erano stati temporaneamente inibiti dopo il clamoroso crollo della controsoffittatura all’ingresso verificatosi il 17 giugno. L’Asl si è attivata per il ripristino della sicurezza e di conseguenza il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale ha revocato la propria ordinanza contingibile ed urgente adottata il giorno successivo. Un provvedimento che imponeva verifiche e interventi urgenti, essendo emerso che il crollo era stato causato dallo sfondellamento del solaio.

In premessa Pascale richiama appunto «la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 14 del 18.6.2024, regolarmente notificata a tutti gli interessati e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, con cui è stato disposto: la temporanea inibizione all’uso del locale CUP e della stanza sovrastante, adibita a degenza reparto chirurgia-ortopedia, dell’Ospedale “Anna Rizzoli”, interessati dal parziale crollo del controsoffitto del solaio, di cui alla nota del 17/06/2024 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; all’Asl Napoli 2 Nord di provvedere all’esecuzione di ogni accorgimento utile ed opportuno al fine di interdire a chiunque l’uso delle zone interessate. Di provvedere altresì alle verifiche ed i controlli di competenza estesi anche agli altri solai della struttura, nonché di realizzare tempestivamente le opere di assoluta urgenza per eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità».

Lunedì al Comune di Lacco Ameno sono giunte notizie “rassicuranti”. Nell’ordinanza infatti si legge: «Vista la nota acquisita del 24.6.2024, con la quale il direttore medico di Presidio “A. Rizzoli” Lacco Ameno dott. Erminia Falconio, trasmetteva, tra l’altro, il certificato ultimazione regolare esecuzione interventi manutenzione edile, con cui il tecnico preposto del D.S. e D.L. dell’Asl Napoli 2 Nord U.O.C. G.R.T.T. (Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche, ndr) geom. Emmanuel Castagna “In riferimento all’ordine di lavori del 18/06/2024 avente per oggetto: Intervento di urgenza presso Ospedale Rizzoli Ischia per gli adempimento di cui all’Ordinanza Sindacale del Comune di Lacco Ameno n.14 del 18/06/2024certifica che i lavori di cui all’oggetto sono stati ultimati in data 23/06/2024 dando atto della regolare esecuzione, ai fini degli adempimento consequenziali. Assegna alla ditta 24 ore per il completamento delle piccole opere di finitura”».

Inoltre sempre con nota del 24 giugno è stata trasmessa anche la comunicazione a firma del direttore del GRTT ing. Davide Ferriello, nella quale «comunica che le opere necessarie per eliminare il pericolo di cui ordinanza sindacalen.14 del 18.06.2024 sono state regolarmente eseguite come attestato dalle figure professionali incaricate». Pertanto, Pascale prende atto che «sulla base della documentazione allegata alla predetta nota del 24.6.2024,chesono venuti meno i presupposti dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 14 del 18.6.2024».

Il provvedimento ora adottato «revoca con effetto immediato, l’ordinanza contingibile ed urgente sindacale n. 14del 18.6.2024, relativa al locale CUP ed alla stanza sovrastante, adibita a degenza reparto chirurgia-ortopedia, dell’Ospedale “Anna Rizzoli”». Superati dunque i disagi e i problemi conseguenti a quel crollo che tanto spavento aveva provocato, anche se per pura fortuna si erano registrati solo un ferito lieve e il malore che aveva colpito una donna incinta.

La certificazione

«… certifica che i lavori di cui all’oggetto sono stati ultimati in data 23/06/2024 dando atto della regolare esecuzione, ai fini degli adempimento consequenziali. Assegna alla ditta 24 ore per il completamento delle piccole opere di finitura»